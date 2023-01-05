Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в Нижнем Тагиле

Ребенок родился весом всего 870 грамм. Фото: предоставлено семьей погибшего мальчика

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти пятимесячного младенца в Нижнем Тагиле. Ранее с просьбой провести проверку к Бастрыкину обратилась его мама Анна Томилова.

- Женщина просит детально разобраться в произошедшем, установить причины и провести необходимые экспертизы. Она обращает внимание на возможные халатные действия со стороны медицинских работников. Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка. Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому М.В. возбудить уголовное дело, - сообщается в Следственном комитете по Свердловской области.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК, уточняется в СК по региону. Семья пятимесячного мальчика обратилась за помощью в СК России 2 января, рассказывала «КП-Екатеринбург» адвокат представляющий интересы семьи погибшего младенца Юлия Липинская.

Часть обращения семьи в СК России. Фото: предоставлено адвокатом Юлией Липинской

Мальчик родился раньше срока с весом всего 870 грамм. По словам родителей, врачи периодически делали ему инъекцию препаратом для профилактики инфекции нижних дыхательных путей. После одной из инъекций ребенок стал тяжело дышать, его забрали в реанимацию.

Утром 24 декабря родителям сообщили, что младенец скончался. При этом, в справке местом смерти была указана другая больница. Похороны прошли 28 декабря.