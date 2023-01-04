В Нижнем Тагиле родители, обвинившие врачей в смерти малыша, обратились к Бастрыкину за помощью

Ребенок родился с весом всего в 870 грамм и периодически наблюдался у врачей Фото: предоставлено семьей погибшего мальчика

История со смертью пятимесячного мальчика от пневмонии в Нижнем Тагиле получила продолжение. Родители ребенка обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации и помочь возбудить уголовное дело.

- 2 января через телеграмм-канал информационного центра Следственного комитета России мы направили обращение к председателю Следственного комитета России, чтобы нам помогли разобраться, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат, представляющий интересы семьи погибшего мальчика Юлия Липинская. - Нам ответили, что обращение было принято к производству. В обращении мы постарались вкратце изложить обстоятельства. Я обратила внимание на то, что у ребенка были обнаружены множественные синяки, а в свидетельстве о смерти адрес не совпадает с местом фактической смерти. Просим возбудить уголовное дело.

Ребенок появился на свет раньше срока с весом всего в 870 грамм. Поэтому его наблюдали врачи. По словам родителей, медики периодически делали ему инъекцию препаратом для профилактики инфекции нижних дыхательных путей. После одной из инъекций ребенок стал тяжело дышать и медики забрали его в реанимацию.

- Я его даже поцеловать не успела, - рассказывала мама мальчика.

Утром 24 декабря родителям сообщили, что ребенок скончался. При этом в справке местом смерти почему-то была указано не та больница, в которой у матери взяли ребенка. Похороны прошли 28 декабря.