Сам физик отказывается комментировать скандал. Фото: читатель «КП»

История с обвинениями в адрес учителя физики Антона Овченкова из Верхней Пышмы продолжает набирать обороты. В четверг, 19 января, мама семиклассницы из элитной школы № 25 написала заявление в прокуратуру. Но на сей раз не на педагога, а в отношении директора Ларисы Разумной.

Все началось 22 декабря, когда молодой учитель попросил отличников создать чат в WhatsApp под предлогом обсуждения соревнований среди школ по физике. Тогда же 13-летняя Маша (имя девочки изменено – прим.ред) стала получать странные сообщения.

«Я теперь понял, почему тебя все ****** обзывают. Ты обижаешь людей. И абьюзер», - написал Овченков.

По словам Дарьи Табаковой, ее дочь не единственная пострадавшая. Фото: читатель «КП»

На следующий день школьница сообщила обо всем завучу и переписка прекратилась. Маша решилась рассказать обо всем маме и отчиму перед Новым годом, когда взрослые вернулись из Санкт-Петербурга. После январских праздников семья девочки потребовала от школы принять меры. И 10 числа Антона Овченкова уволили.

- Мы были в шоке от того, что все пытались замолчать этот инцидент. На тот момент завуч уже знала о произошедшем. Но не сообщила ни нам, ни директору, ни классному руководителю, - вспоминает отчим девочки Максим.

По словам Дарьи Табаковой, Лариса Разумная уже «порекомендовала» ей подыскать новую школу для дочери. А также запретила проводить общешкольное родительское собрание в связи со сложившейся ситуацией.

- Дочь сейчас школу не посещает, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама девочки Дарья Табакова. - Она на таблетках, у нее был нервный срыв. Настоящая травля в школе. Ей не верят. Директор настроил педагогический состав, что ученики поделились на два лагеря. Одни говорят – «Мы знаем, что физик тебя лапал». Вторые считают, что она его «сама соблазнила». Она [Лариса Разумная] давит на учителей и завучей. Моя дочь продолжит здесь учиться. Вчера у меня состоялся личный разговор с Разумной. Она в ультимативной форме заявила, что моей дочери стоит сменить школу. Я ей ответила, что школа сменит директора.

После огласки ситуации в прессе женщину вызвали в отдел ПДН. Семья считает, что в действиях учителя усматривается состав преступления по 135 УК «Развратные действия».

- Как выяснилось, еще до переписки он Овченков делал массаж моей дочери во время уроков. Она сидит на последнем ряду, он подходит и делает массаж плеч. А когда выходила к доске, гладил по волосам и спине, - добавила Дарья Табакова.

Семья девочки считает, что в школе изо всех сил пытаются замять случившееся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В присутствии мамы и отчима девочки корреспонденты «КП-Екатеринбург» зашли в школу № 25. Однако пообщаться с кем-либо из руководства так и не удалось. Как и связаться с директором Ларисой Разумной по телефону, указанному на сайте школы.

- К директору только по предварительной записи. А завучи пока заняты, - объяснил нам охранник.

Мы в очередной раз позвонили учителю физики Антону Овченкову. Но он вновь отказался комментировать ситуацию.

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