В Екатеринбурге потеплеет до нуля градусов

Синоптики прогнозируют тепло на все выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область пришло потепление. Морозы и ураганный ветер, бушевавшие в первой половине января, окончательно сменились внезапной оттепелью.

По данным уральского Росгидрометцентра, уже 19 числа воздух прогреется до -2 градусов. А через пару дней столбики термометров вовсе поднимутся до нуля градусов.

- Погода текущей недели и предстоящих выходных дней на Урале предполагается довольно устойчивой. Существенных осадков не ожидается, небольшой снег вероятен во второй половине недели в основном на севере Свердловской области. Преобладающий ветер западного направления от слабого до умеренного, - рассказала главный синоптик Урала Галина Шепоренко.

В пятницу, 20 января, ночная температура ожидается до -13 градусов. Днем в воздухе потеплеет до -2. В выходные, 21 января, станет еще теплее, температура поднимается до нуля,-5 градусов в области. В Екатеринбурге ожидается до -1 градуса, уточняют в уральском Гидрометцентре

Примечательно, что потепление в Свердловскую область пришло вместо традиционных крещенских морозов. Так, желающим окунуться одной из купелей в ночь на 19 января повезло. Как и говорили синоптики, погода оказалась комфортной для Крещения.