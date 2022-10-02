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Общество2 октября 2022 3:00

«По пятам всегда следовали тени»: Левитана тайно охраняли в Москве, чтобы спасти от немцев

2 октября исполняется ровно 108 лет со дня рождения знаменитого диктора. Рассказываем о самом тревожном и самом радостном эфире главного голоса СССР
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В годы Великой Отечественной войны обо всем, что происходило на фронте, граждане узнавали от Юрия Левитана. Фото: Главархив Москвы, 1944-1945гг.

В годы Великой Отечественной войны обо всем, что происходило на фронте, граждане узнавали от Юрия Левитана. Фото: Главархив Москвы, 1944-1945гг.

«Внимание, говорит Москва…» От голоса, который произносит эти слова, до сих пор пробегают мурашки по спине. О пустяках с такой интонацией не предупреждают – либо о большой беде, либо о большой победе. А Юрий Левитан сказал и о том, и о другом. Ко дню его рождения (2 октября) вспоминаем два самых трудных дня его работы в годы Великой Отечественной войны.

«СРОЧНО БЕГИТЕ НА РАБОТУ!»

Левитан вспоминал, что в мирное время его голос из приемников был «мажорным и гордым» - он, как и его коллеги, с восторгом сообщал в эфир о запуске очередной домны, о перелете Чкалова через Северный полюс или о старте работы Днепрогэс. Но 22 июня 1941 года советское радио зазвучало иначе – сдержанно и мужественно.

- Война началась для меня со звонка из радиокомитета: «Срочно бегите на работу! Немедленно!» - писал в мемуарах Юрий Левитан. – Голос тревожный. Но спрашивать, что случилось, по телефону не полагается. Одеваюсь. Бегу. Радиокомитет. Семь утра. Тихий женский плач, суровые взгляды.

Пока ждали Левитана, первое сообщение о начале войны в эфир дал Вячеслав Молотов, председатель Совета народных комиссаров СССР.

Во дворике за этим домом в Екатеринбурге в годы Великой Отечественной войны находилась маленькая избушка, в которой Левитан в эвакуации зачитывал сводки Совинформбюро.

Во дворике за этим домом в Екатеринбурге в годы Великой Отечественной войны находилась маленькая избушка, в которой Левитан в эвакуации зачитывал сводки Совинформбюро.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В радиокомитете Левитан узнал о том, что враг прорвал границу, и немецкие самолеты уже бомбят города СССР. И именно ему доверили раз за разом рассказывать о пришедшей на наши земли беде советским гражданам.

- Девять раз за день – с интервалами в час – я читал это небольшое трагическое сообщение, начинавшееся словами: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра… без объявления войны германские войска напали на нашу страну…», - вспоминал Юрий Левитан.

Прошло чуть больше недели, прежде чем немецкая авиация стала совершать налеты на Москву. Сидя в радиорубке и зачитывая очередную сводку, Левитану приходилось прикладывать все усилия, чтобы его голос в прямом эфире не сбивался и звучал спокойно, когда по всей столице опять разносился грохот от разорвавшихся бомб.

- Во время очередного налета бомба угодила во двор радиокомитета, - правда, не разорвалась, - писал Левитан. - Здание задрожало, посыпались стекла, свет погас. У нас были включены приемники, и мы услышали, как берлинские дикторы на фоне маршей истерически выкрикивали последнее известие: московский радиоцентр разрушен!

Они рано радовались. Эфир прервался от силы на 15 минут. Все это время сотрудники радиоцентра подключали оборудование к аккумуляторным батареям. А затем по всей стране из радиоприемников вновь зазвучало: «Говорит, Москва!»

ТАЙНО СОПРОВОЖДАЛИ ТЕЛОХРАНИТЕЛИ

Враг подбирался к столице. С каждым днем Левитану приходилось передавать все более тревожные сводки. А в это время жители Москвы активно готовили свой город к обороне – помогали солдатам обустраивать рубежи, перекрывать мосты вкопанными стойками, обкладывать витрины магазинов мешками с песком. Сдаваться столица не собиралась. И в этот момент немцев уже стал откровенно раздражать голос Левитана, который все также спокойно и сдержанно звучал из радиоприемников – никакой паники, никакой тревоги. Только факты и сдержанность.

В итоге немцы решили захватить Левитана. Ну а наши службы безопасности, узнав об этом, стали охранять главный голос страны.

- Когда я шел в радиокомитет или возвращался к себе в гостиницу «Москва», где тогда жил, то нередко замечал две-три тени, незаметно сопровождавшие меня на улице. Оказывается, меня охраняли, - вспоминал Левитан.

За пленение Левитана немцы готовы были заплатить двести тысяч марок. Его хотели доставить живым в Берлин, чтобы именно его голос в эфире объявил советским гражданам о падении Москвы. Но этим планам не суждено было свершиться. Левитана поймать не удалось. Москва устояла. Более того, началось наше контрнаступление. Сами сводки теперь изменились. В них Левитан сообщал уже не об отступлениях, а о победах, об освобождении деревень и городов.

- Каждый день с нетерпением – скорей, скорей – в студию, - писал Левитан. - Придвигаешь микрофон. Залпом – стакан воды. Расстегиваешь ворот рубашки: «В последний час… Взят Можайск… Еще удар… Фронтальная атака… прорвана оборона» Как пробежишь глазами строки, так пропадает всякий намек на усталость.

Так выглядело рабочее место Юрия Левитана в годы Великой Отечественной войны в Свердловске

Так выглядело рабочее место Юрия Левитана в годы Великой Отечественной войны в Свердловске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, к этому моменту Левитан начитывал сводки уже не из Москвы. В секретной обстановке его эвакуировали в Свердловск. Выбор пал на Средний Урал потому, что здесь стояла одна из крупнейших в СССР магистральных радиостанций РВ-5, вещавшая на всю страну. Позже из Подмосковья эшелоном привезли еще и самую мощную в мире коротковолновую станцию РВ-96, благодаря чему голос Левитана из Свердловска стал звучать на весь мир. Жил Левитан в Свердловске в маленьком домике во дворе областного радиокомитета. Никто не знал, кем он был на самом деле, потому что в советской печати специально запустили дезинформацию – дескать, Левитан низкий, толстый и рыжий, а не высокий и худой брюнет.

- Дочь одной из сотрудниц радиокомитета в Свердловске вспоминала, что когда отоваривались хлебные карточки, она занимала очередь для «высокого черноволосого дяденьки». И только в конце войны мама ей сказала, что это был Левитан, - рассказывали в музее «Свердловск: Говорит Москва!»

Сам Левитан, кстати, в мемуарах подробности секретной работы в Свердловске никогда не вспоминал.

ВСЕ ЖДАЛИ ОБЬЯВЛЕНИЯ О ПОБЕДЕ

Все, что в годы Великой Отечественной войны выдавал в эфир Левитан, нигде не записывалось. Те выступления, что все слушают сейчас, были сделаны уже в мирное время – диктора попросили повторить несколько военных сводок для истории. Поэтому появилось несколько легенд, достоверность которых сейчас проверить сложно. По одной из них в марте 1944 года, когда Левитан объявил об освобождении города Херсон, он ошибочно назвал его областным центром, хотят тот им не являлся.

Памятник диктору Юрию Левитану (справа) на Новодевичьем кладбище.

Памятник диктору Юрию Левитану (справа) на Новодевичьем кладбище.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сталин якобы услышал это сообщение и, чтобы Софинформбюро не обвинили в дезинформации, он распорядился создать Херсонскую область, - объясняли в музее «Свердловск: Говорит Москва!». - Факт остается фактом – 13 марта 1944 года был освобожден Херсон. А 30 марта 1944 года была создана Херсонская область.

Конец Великой Отечественной войны Юрий Левитан встретил уже в Москве. Сводки с фронта говорили о боях в Берлине. Было понятно, что Победа не за горами. Но никто не знал, когда же именно о ней объявят официально. Не знал этого и Левитан.

- Никто, даже ночью, не выключал репродукторы, - вспоминал Юрий Левитан. – В Радиокомитете раздавались бесчисленные звонки: «Когда Победа? Чего тянете?». 8 мая председатель Радиокомитета отдает приказ: без разрешения никуда не отлучаться. Томительно проходит день. И вот около двух часов ночи приносят листы. Текст для передачи – Победа, конец войне! Я сел к микрофону и сказал, не скрывая радости: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!»

В тот день объявление о Победе звучало из радиоприемников множество раз. И это была не запись, которую крутили снова и снова. Каждый раз Левитан лично объявлял о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

- Вечером 9 мая мы – работники студии – вышли на Красную площадь. У Спасских ворот мы попали в праздничное море: люди улыбаются, поют, качают бойцов, обнимаются… Мне надо на передачу – читать «Приказ о Победе». Мы пытаемся пробраться через эту лавину, но ничего не выходит. А время бежит. Объясняем милиции, солдатам. Те начинают нам помогать. «Товарищи, пропустите! Нам по важному делу! – объясняем сами. – Какие там дела?! Сейчас Левитан читать Приказ будет, а после салют. Стойте и слушайте!»

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