В годы Великой Отечественной войны обо всем, что происходило на фронте, граждане узнавали от Юрия Левитана. Фото: Главархив Москвы, 1944-1945гг.

«Внимание, говорит Москва…» От голоса, который произносит эти слова, до сих пор пробегают мурашки по спине. О пустяках с такой интонацией не предупреждают – либо о большой беде, либо о большой победе. А Юрий Левитан сказал и о том, и о другом. Ко дню его рождения (2 октября) вспоминаем два самых трудных дня его работы в годы Великой Отечественной войны.

«СРОЧНО БЕГИТЕ НА РАБОТУ!»

Левитан вспоминал, что в мирное время его голос из приемников был «мажорным и гордым» - он, как и его коллеги, с восторгом сообщал в эфир о запуске очередной домны, о перелете Чкалова через Северный полюс или о старте работы Днепрогэс. Но 22 июня 1941 года советское радио зазвучало иначе – сдержанно и мужественно.

- Война началась для меня со звонка из радиокомитета: «Срочно бегите на работу! Немедленно!» - писал в мемуарах Юрий Левитан. – Голос тревожный. Но спрашивать, что случилось, по телефону не полагается. Одеваюсь. Бегу. Радиокомитет. Семь утра. Тихий женский плач, суровые взгляды.

Пока ждали Левитана, первое сообщение о начале войны в эфир дал Вячеслав Молотов, председатель Совета народных комиссаров СССР.

Во дворике за этим домом в Екатеринбурге в годы Великой Отечественной войны находилась маленькая избушка, в которой Левитан в эвакуации зачитывал сводки Совинформбюро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В радиокомитете Левитан узнал о том, что враг прорвал границу, и немецкие самолеты уже бомбят города СССР. И именно ему доверили раз за разом рассказывать о пришедшей на наши земли беде советским гражданам.

- Девять раз за день – с интервалами в час – я читал это небольшое трагическое сообщение, начинавшееся словами: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра… без объявления войны германские войска напали на нашу страну…», - вспоминал Юрий Левитан.

Прошло чуть больше недели, прежде чем немецкая авиация стала совершать налеты на Москву. Сидя в радиорубке и зачитывая очередную сводку, Левитану приходилось прикладывать все усилия, чтобы его голос в прямом эфире не сбивался и звучал спокойно, когда по всей столице опять разносился грохот от разорвавшихся бомб.

- Во время очередного налета бомба угодила во двор радиокомитета, - правда, не разорвалась, - писал Левитан. - Здание задрожало, посыпались стекла, свет погас. У нас были включены приемники, и мы услышали, как берлинские дикторы на фоне маршей истерически выкрикивали последнее известие: московский радиоцентр разрушен!

Они рано радовались. Эфир прервался от силы на 15 минут. Все это время сотрудники радиоцентра подключали оборудование к аккумуляторным батареям. А затем по всей стране из радиоприемников вновь зазвучало: «Говорит, Москва!»

ТАЙНО СОПРОВОЖДАЛИ ТЕЛОХРАНИТЕЛИ

Враг подбирался к столице. С каждым днем Левитану приходилось передавать все более тревожные сводки. А в это время жители Москвы активно готовили свой город к обороне – помогали солдатам обустраивать рубежи, перекрывать мосты вкопанными стойками, обкладывать витрины магазинов мешками с песком. Сдаваться столица не собиралась. И в этот момент немцев уже стал откровенно раздражать голос Левитана, который все также спокойно и сдержанно звучал из радиоприемников – никакой паники, никакой тревоги. Только факты и сдержанность.

В итоге немцы решили захватить Левитана. Ну а наши службы безопасности, узнав об этом, стали охранять главный голос страны.

- Когда я шел в радиокомитет или возвращался к себе в гостиницу «Москва», где тогда жил, то нередко замечал две-три тени, незаметно сопровождавшие меня на улице. Оказывается, меня охраняли, - вспоминал Левитан.

За пленение Левитана немцы готовы были заплатить двести тысяч марок. Его хотели доставить живым в Берлин, чтобы именно его голос в эфире объявил советским гражданам о падении Москвы. Но этим планам не суждено было свершиться. Левитана поймать не удалось. Москва устояла. Более того, началось наше контрнаступление. Сами сводки теперь изменились. В них Левитан сообщал уже не об отступлениях, а о победах, об освобождении деревень и городов.

- Каждый день с нетерпением – скорей, скорей – в студию, - писал Левитан. - Придвигаешь микрофон. Залпом – стакан воды. Расстегиваешь ворот рубашки: «В последний час… Взят Можайск… Еще удар… Фронтальная атака… прорвана оборона» Как пробежишь глазами строки, так пропадает всякий намек на усталость.

Так выглядело рабочее место Юрия Левитана в годы Великой Отечественной войны в Свердловске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, к этому моменту Левитан начитывал сводки уже не из Москвы. В секретной обстановке его эвакуировали в Свердловск. Выбор пал на Средний Урал потому, что здесь стояла одна из крупнейших в СССР магистральных радиостанций РВ-5, вещавшая на всю страну. Позже из Подмосковья эшелоном привезли еще и самую мощную в мире коротковолновую станцию РВ-96, благодаря чему голос Левитана из Свердловска стал звучать на весь мир. Жил Левитан в Свердловске в маленьком домике во дворе областного радиокомитета. Никто не знал, кем он был на самом деле, потому что в советской печати специально запустили дезинформацию – дескать, Левитан низкий, толстый и рыжий, а не высокий и худой брюнет.

- Дочь одной из сотрудниц радиокомитета в Свердловске вспоминала, что когда отоваривались хлебные карточки, она занимала очередь для «высокого черноволосого дяденьки». И только в конце войны мама ей сказала, что это был Левитан, - рассказывали в музее «Свердловск: Говорит Москва!»

Сам Левитан, кстати, в мемуарах подробности секретной работы в Свердловске никогда не вспоминал.

ВСЕ ЖДАЛИ ОБЬЯВЛЕНИЯ О ПОБЕДЕ

Все, что в годы Великой Отечественной войны выдавал в эфир Левитан, нигде не записывалось. Те выступления, что все слушают сейчас, были сделаны уже в мирное время – диктора попросили повторить несколько военных сводок для истории. Поэтому появилось несколько легенд, достоверность которых сейчас проверить сложно. По одной из них в марте 1944 года, когда Левитан объявил об освобождении города Херсон, он ошибочно назвал его областным центром, хотят тот им не являлся.

Памятник диктору Юрию Левитану (справа) на Новодевичьем кладбище. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сталин якобы услышал это сообщение и, чтобы Софинформбюро не обвинили в дезинформации, он распорядился создать Херсонскую область, - объясняли в музее «Свердловск: Говорит Москва!». - Факт остается фактом – 13 марта 1944 года был освобожден Херсон. А 30 марта 1944 года была создана Херсонская область.

Конец Великой Отечественной войны Юрий Левитан встретил уже в Москве. Сводки с фронта говорили о боях в Берлине. Было понятно, что Победа не за горами. Но никто не знал, когда же именно о ней объявят официально. Не знал этого и Левитан.

- Никто, даже ночью, не выключал репродукторы, - вспоминал Юрий Левитан. – В Радиокомитете раздавались бесчисленные звонки: «Когда Победа? Чего тянете?». 8 мая председатель Радиокомитета отдает приказ: без разрешения никуда не отлучаться. Томительно проходит день. И вот около двух часов ночи приносят листы. Текст для передачи – Победа, конец войне! Я сел к микрофону и сказал, не скрывая радости: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!»

В тот день объявление о Победе звучало из радиоприемников множество раз. И это была не запись, которую крутили снова и снова. Каждый раз Левитан лично объявлял о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

- Вечером 9 мая мы – работники студии – вышли на Красную площадь. У Спасских ворот мы попали в праздничное море: люди улыбаются, поют, качают бойцов, обнимаются… Мне надо на передачу – читать «Приказ о Победе». Мы пытаемся пробраться через эту лавину, но ничего не выходит. А время бежит. Объясняем милиции, солдатам. Те начинают нам помогать. «Товарищи, пропустите! Нам по важному делу! – объясняем сами. – Какие там дела?! Сейчас Левитан читать Приказ будет, а после салют. Стойте и слушайте!»

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