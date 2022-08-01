Как Ив Сен-Лоран влюбился в простуженный голос русской красавицы и сделал ее директором Дома моды

Элен де Людингаузен - последняя представительница рода Строгановых, которым когда-то принадлежала половина Урала. Ив Сен-Лоран - один из самых известных французских кутюрье.

Он научил женщин носить смокинг с брюками и изобрел зеленую шубу из лисицы. Приодел актрису Катрин Денев, супермодель Летицию Касту и возлюбленную нашего поэта Маяковского Лилю Брик. Ив Сен-Лоран был самым известным французским модельером XX века. Но мало кто знает, что работая в Париже над изящными платьями, душой он всегда тяготел к далекой и загадочной России.

И даже директором своего Дома моды Ив Сен-Лоран сделал девушку по имени Елена – последнюю из рода русских промышленников Строгановых. Сейчас Елене, или Элен де Людингаузен, если на французский манер и целиком, 79 лет. Она живет в Париже и говорит на русском с легким акцентом.

Ко дню рождения знаменитого модельера Элен согласилась рассказать «Комсомольской правде», чем она так очаровала Ив Сен-Лорана, и что привлекало французского модельера в нашей стране.

Элен де Людингаузен - последняя представительница некогда могущественного рода российских промышленников Строгановых. Фото: ian Forsyth/Getty Images

СЛУШАЛ, НЕ ОТВОДЯ ГЛАЗ

Когда-то Строгановым принадлежала половина Урала. Была даже поговорка «богат, как Строганов». Рассказывая о своих родственниках, Элен не забывает отметить, что это именно ее предки дали деньги Ермаку на поход и подарили Сибирь Ивану Грозному. Но после революции род Строгановых лишился всего, что имел. И даже брак ее матери с немецким бароном Андреем де Людингаузеном не поправил финансовые дела знаменитой семьи.

- Есть город Людингаузен. И там было наше шато, которое теперь принадлежит городу, - вспоминает Элен. - Мой отец потерял все, и поэтому в молодости я должна была устроиться на работу. Знакомый моей матери нашел мне место в бутике с подарками – самом известном в Париже.

Ив Сен-Лоран первым из французских модельеров полетел в СССР, чтобы познакомить русских красавиц с высокой модой. Это случилось в 1959 году. Фото: LIFE

За прилавок Элен не поставили – поручили работать с документами бутика. Так бы и занималась она отчетностями и накладными, если бы однажды Ив Сен-Лорану не понадобилось купить подарки к Рождеству для семьи.

- Как-то раз начальство предупредило нас – приедет Ив Сен-Лоран. С такими важными гостями обычно специальная дама работала. Не я. Но так получилось, что Сен-Лорана заинтересовала какая-то вещь, уж не помню какая, а я стояла рядом и мы с ним минуту поговорили, - вспоминает Элен. - Объясняю ему и замечаю, что он как-то странно на меня смотрит. Думаю, с чего бы это? Я не высокая, маленькая и совсем не манекенщица. А он смотрит… Потом спрашивает: «Извините, вы простужены, или это ваш естественный голос?».

У Элен с юности немного хриплый и бархатистый голос. Он-то и зацепил Сен-Лорана. В тот день модельер ушел со своими подарками. А через два дня он позвонил Элен и сделал настоящий подарок уже ей: «Вы хотели бы возглавить мой Дом моды?». Элен признается, что тогда она понятия не имела, хотела она этого или нет, да только отказываться не решилась – вдруг больше не предложат? Правда, сразу директором ее не сделали. Сначала поручили ездить с инспекцией по бутикам Сен-Лорана в Японии, в Бразилии, в США… В таких утомительных разъездах девушка провела два года. Лишь потом ее повысили.

КГБ ПОДОСЛАЛИ КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН

- Я называла его «месье Сен-Лоран», он называл меня «Елена», - смеется баронесса. - Не понимаю, почему ему так понравился мой голос. Вы знаете, Сен-Лоран был немного нелюдим, но он умный и две минуты пообщавшись с человеком, он уже сразу мог понять, кто перед ним. Думаю, он просто почувствовал мою русскую силу.

Новость о том, что 28-летняя девушка станет директором Дома моды Ив Сен-Лорана, была для Парижа, словно гром среди ясного неба.

- Мою фотографию напечатали все модные журналы, - рассказывает Элен. - В то время женщинам, возглавлявшим Дома мод, обычно было около 65-70 лет. А мне всего 28 – я оказалась самой молодой. Первый год был трудный. Все, с кем я работала, были намного старше меня. Но потом ничего, сдружились мы.

Во время своего визита в Москву в 1986 году Ив Сен-Лоран рассказывал о высокой моде Раисе Горбачевой. Фото: Ю. Лизунов/РИА Новости

Ив Сен-Лоран любил такие эксперименты. Точно также он первым пригласил на подиум манекенщиц с темным цветом кожи и девушек из Советского Союза. Более того, он сам первым из модельеров полетел в СССР, чтобы познакомить русских красавиц с высокой французской модой. Это случилось в 1959 году. Тогда вместе с ним в Москву прибыли 12 манекенщиц и сотня чемоданов с нарядами и аксессуарами. Гвоздем модного показа стала коллекция «Трапеция», состоявшая из платьев, форма которых повторяла русский сарафан. В них потом нарядился весь Париж.

- Сен-Лоран очень уважал Россию, интересовался ее историей, много читал, - объясняет Элен. - Русские люди, в отличие, например от американцев, очень интересуются миром. И они знают, как держаться с другими.

Правда, в одной детали гостеприимный Советский Союз тогда все-таки просчитался.

- Сен-Лоран вспоминал, что когда он был в Москве на торжественном приеме от него не отходили какие-то очень красивые девушки. Мне кажется, они были как будто «немножко проститутки», - смеется Элен. - Сен-Лоран тогда подумал, что их к нему подослали и шутил: «КГБ, видимо, не очень хорошо знают, кто я такой». Женщины, именно как женщины, его не интересовали совсем.

Но зато он как никто другой разбирался в женской красоте. И когда позже в Санкт-Петербурге в Эрмитаже его спросили, какая одежда сделает женщину самой красивой, он ответил просто: «Главное украшение женщины, это мужчина, который ее любит»

- Русским людям это тогда очень понравилось. Потому что в СССР женщины еще не имели таких возможностей одеваться элегантно, как во Франции. Но Ив Сен-Лоран показал, что можно быть элегантной и без всяких финтифлюшек, - говорит Элен. - Он всегда говорил, что когда женщина входит в комнату, люди должны говорить «Какая красивая женщина», а не «Какое красивое платье».

Сейчас Элен де Людингаузен живет в Париже. Дом моды Ив Сен-Лорана она больше не возглавляет. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В РОССИИ РАЗУЧИЛИСЬ ГОТОВИТЬ БЕФСТРОГАНОВ

Элен работала на Ив Сен-Лорана 31 год. Все это время она руководила Домом моды, а он занимался созданием новых платьев и аксессуаров.

- У него не было хобби. Он любил делать только свои платья. Никто не работал на него, как модельер. Он все делал сам. Он был гением, - вспоминает Элен. - К сожалению, в 90-е ему это как-то надоело. Он отошел от дел. К тому же он был в не очень хорошем состоянии – у него был рак мозга, и врачи ничего не могли сделать. Он скончался в 2008-м году. Странно, что его партнер по бизнесу и очень близкий друг Пьер Берже имел то же самое заболевание несколькими годами позже.

Выйдя на пенсию, баронесса Строганова уже не занималась модой. Она посвятила себя своей второй родине – России. Создала фонд, чтобы заняться реставрацией архитектурных памятников, которые когда-то построил род Строгановых.

- В 91-м я помогла провести первую пасхальную службу в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, когда там еще не было иконостаса, - вспоминает Элен. - Анатолий Собчак мне тогда сказал: «Ну как вы будете делать службу, когда ничего нет?». Я сказала, что мы все устроим. Мы нашли священников и хор. Сделали крестный ход на 45 человек.

На жителей Москвы в 1959-м образы французских манекенщиц произвели неизгладимое впечатление. Фото: LIFE

А еще в ту пору Элен заметила, как изменились русские женщины, когда в городах появились магазины с модной одеждой. Оказалось, что дорвавшись до элегантных платьев, девушки стали слишком уж красивыми.

- Молодые девушки в России хотят все быть, как модели. И некоторые из них перебарщивают. Я не нахожу это элегантным. Но это пройдет. Это нормально. Молодые еще, - говорит Элен.

А вот то, что в России разучились готовить бефстроганов, Элен огорчает сильнее. Готовят все то, да не то, вздыхает она.

- Это блюдо изобрели в моей семье, - объясняет баронесса. - В XIX веке в Санкт-Петербурге был гастрономический клуб. Раз в год его члены для конкурса сочиняли новое блюдо. И один раз повар моего предка Александра Григорьевича Строганова приготовил кусочки говядины в соусе и получил первое место за него. Но я так устала объяснять, как его готовить. Надоел уже этот бефстроганов. Его готовить не трудно, но когда я в 91-м году в Белом зале Мраморного дворца я делала большой прием на 240 человек и дала наш рецепт повару, случилась катастрофа. Получился какой-то «стью» (stew – английское блюдо, похожее на рагу, - Прим. Ред.), что-то ужасное.

Про бефстроганов баронесса Элен де Людингаузен действительно не любит вспоминать. Слишком уж часто у нее спрашивают про него. Зато она охотно рассказывает об истории своей семьи и о том, как треть века работала с Ив Сен-Лораном.

- Он был замечательный человек, - рассказывает Элен. - Высокий, красивый, элегантный и очень вежливый со всеми. Он был джентльмен. А еще у него была меланхолия. Он часто и много переживал. Но я его очень любила и уважала. И он меня тоже любил. И когда он скончался, для меня это была огромная огромная грусть.

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