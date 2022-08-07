Дружинину собирались убрать с роли красотки Анфисы из «Девчат», но помешала «мама» Вера

Роль «мамы» Веры - одна из самых известных у актрисы Нины Меньшиковой. Фото: «Девчата» (1961)

Нина Меньшикова – советская актриса непростой судьбы. Когда она училась во ВГИКе, руководитель курса прямо говорил девушке, что не видит в ней никаких перспектив и не ставил ей оценки выше «удовлетворительно». Чтобы доказать обратное, Меньшикова перевелась на курс младше и стала учиться у другого руководителя курса, который уже помог ей раскрыть свой талант. Многие помнят ее по роли учительницы литературы в «Доживем до понедельника». Но гораздо чаще Нину Меньшикову вспоминают, как «маму» Веру из «Девчат», сжигавшую в печи письма от неверного мужа. 8 августа ей могло бы исполниться 94 года. В память о замечательной актрисе вспоминаем, как на Урале снимался один из самых известных фильмов с ее участием.

ИЗ АВТОБУСА ВДРУГ ВЫШЛИ СТОЛИЧНЫЕ АКТЕРЫ

По сюжету, леспромхоз «Бодровский», где происходят события фильма, находится на Урале. Подмосковными лесами для натурных съемок тут никак не обойтись - природа совсем иная и зритель мигом распознает подлог. Поэтому за заснеженными елками и елями съемочная группа поехала на Урал.

Местом съемок стал рабочий поселок Яйва, что рядом с границей Пермского края и Свердловской области. Здесь же, кстати, по соседству, всего в 20 километрах, находится город Березники, где в школе учился маленький Борис Ельцин. В ту пору Яйва была молодым поселком, которому едва исполнилось 30 лет. Тут добывали лес. О том, как из Москвы на заснеженную делянку вдруг пожаловали главные советские кинозвезды, в Яйве вспоминают до сих пор.

На голове у Надежды Румянцевой не снег, а вата. Фото: «Девчата» (1961)

- Я работал трактористом на делянке неподалеку от соседнего поселка База, - вспоминает местный житель Владимир Васильев. - Морозы были под -20 градусов. Стоим, греемся у костра с мужиками, и вдруг подъезжает автобус ПАЗ. Мы думаем, что опять к нам какую-то делегацию везут перенимать опыт. А автобус остановился и из него сам директор Леспромхоза выходит и еще 7-8 человек. Думаем, кого это сам главный директор привез? А потом смотрим, идут Рыбников и девушка поменьше, которую мы тоже в кино видели – Румянцева.

Глава Леспромхоза, подойдя к мужикам, кратко их ввел в ситуацию: «Здесь теперь будут снимать фильм. Ваша бригада передовая, так что будете работать у актеров консультантами, так как вы у нас самые дисциплинированные».

ШКОЛЬНИЦА СТАЛА ДУБЛЕРОМ РУМЯНЦЕВОЙ

Именно на этой делянке были сняты знаменитые сцены, в которых повариха Тося отчаянно пыталась накормить бригаду Ильи Ковригина, и рассказывала, сколько всего можно приготовить из одной лишь картошки: «жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай…».

- Мы актерам объясняли все, подводили к инструменту. Они у нас недели две, наверное, каждый день с 10.00 до 17.00 проводили, - вспоминает Васильев. - А помните сцену, как трактор, пытаясь увезти лес, на дыбы встает? Чтобы этого эффекта добиться, мы его за пень зацепили. Актер Роман Филиппов тогда кричал «Эй, осторожнее! А то перевернешься». А за рулем, как будто их молодой актер. Не знаю, как они лицо его добавили, но трактором тогда управлял наш тракторист Етимьян Арменок. Он был из армян. В наш поселок в 1942-м году их много выслали, как и поволжских немцев.

Другая знаменитая сцена – с Тосей на которую падало спиленное дерево – тоже была снята на делянке. Мало кто знает, но вместо Румянцевой тогда при съемках в зипун и шапку-ушанку нарядили другую девушку. Самой актрисе было больше 30 лет, но так как она играла 18-летнюю выпускницу училища, да и сама была невысокого роста, дублера ей бросились искать среди учениц школы поселка Яйва. И нашли – некую Лидию Иванову. Вскоре после окончания школы она уехала из поселка и о ней практически ничего не известно. Сохранилась лишь ее фотография со съемочной площадки.

Девушка слева - дублерша Надежды Румянцевой. Во время съемок она еще училась в школе. Фото: Яйвинский краеведческий музей

- Я видел, как снималась сцена, в которой на Румянцеву падает дерево, - рассказывает Васильев. - Нашего бригадира Андрея Андреевича Плотникова сделали дублером Рыбникова. Он его учил, как с бензопилой работать, а потом и дерево сам подпилил. Рыбников потом на камеру его допиливал. Режиссер Юрий Чулюкин ему говорит «Делаем второй дубль! Теперь делаем третий дубль! А теперь четвертый!». Рыбников не выдержал и как окрысится: «Да что ты в самом деле? Хватит уже!». У него уже тогда авторитет был. Он позволял себе спорить с режиссером. Но еще один дубль все равно сняли. А потом подошел дублер Андрей Андреевич, раз чиркнул и дерево упало.

Румянцева стояла в стороне, но благодаря удачно поставленной камере, казалось, что дерево падает на нее. Другая хитрость – сугроб из снега, который образовался у нее на голове после падения дерева, сделали из ваты.

РЫБНИКОВ ПРИМЕРЗ К ЛОЖКЕ

Все девушки из поселка Яйва в дни съемок устроили на актера Рыбникова настоящую охоту. Постоянно интересовались, не женат ли он случаем? Тот отвечал «женат», что, кстати, было правдой. В гости к поклонницам он не ходил, предпочитая свободное время проводить в доме у своего дублера – бригадира Плотникова.

- Он очень любил жареную картошку, и мама всегда готовила ее к приходу Рыбникова, - вспоминала дочь Плотникова Валентина Загородская. - Долго сидели за столом. Папа рассказывал о работе на делянке, чтобы Рыбников лучше вошел в роль.

С Рыбниковым, кстати, на делянке произошел один кулинарный казус. В той самой сцене, когда героиня Румянцевой принесла им обед, Рыбников уплетая суп, так увлекся, что забыл про 40-градусный мороз и… облизал алюминиевую ложку. Она моментально пристыла к языку. И нет бы уйти в тепло, подождать пока отпустит, Рыбников решил ее отодрать. Припорошенные снегом уральские сосны в тот момент огласил крик боли знаменитого актера.

Из-за мороза на съемках у Николая Рыбникова алюминиевая ложка прилипла к языку. Фото: Яйвинский краеведческий музей

ВМЕСТО СНЕГА ПЕРЕД КАМЕРОЙ СЫПАЛИ КОНФЕТТИ

Сейчас уже сложно представить в роли девчат каких-то других актрис, но изначально состав мог быть совсем другим. Например, настоящие баталии были из-за персонажа красавицы Анфисы. Уже утвержденную на эту роль Светлану Дружинину в какой-то момент решили заменить сестрой актера Василия Ланового. Причина банальная – Дружинина была в разы красивее Румянцевой. У худсовета был страх, что зритель не поверит, как так, ловелас, которого играет Рыбников и вдруг уходит от красотки-телефонистки к поварихе, ведущей себя, как ребенок? В ситуацию вмешалась Нина Меньшикова. Она предложила девчатам «не сработаться» на пробах с актрисой, которую пророчили на место Дружининой. План сработал.

Кстати, актеров и актрис по какой-то причине в поселке расселили по разным зданиям. Мужчины ночевали в гостинице рядом с коррекционной школой. Женщин отправили в дом директора Леспромхоза.

- Как вспоминают очевидцы, сцены в столовой, где работает Тося, были сняты в нашей столовой в соседнем поселке База, - рассказывают сотрудники Яйвинского краеведческого музея.

Чтобы трактор встал на дыбы, его привязали к пню. Фото: «Девчата» (1961)

Ни той столовой, ни делянки, правда, уже не осталось. С годами все заросло и исчезло. Но многие в поселке вспоминают, как их родители подрабатывали на съемочной площадке.

- Мой отец на съемках был рабочим, он сыпал белое конфетти перед камерой вместо снега, - рассказывает местная жительница Светлана. - Про Румянцеву отец говорил, что она была уже старовата для своей роли, но ей грим слоями накладывали, чтобы она выглядела моложе.

- Часть фильма снималась в нашем поселке Еловский. Моя мама была поваром и вся посуда в фильме и та знаменитая поварешка и котлеты, которые подает Румянцева, были от нее, - рассказывает Александра. - А папа налаживал пилы «Дружба», которыми работали Рыбников и другие.

Часть съемок также прошла в Тверской и Рязанской областях, часть в Ялте. Ну а некоторые сцены доснимали в павильонах «Мосфильма». В ленту, как и в актрису Нину Меньшикову, когда-то, поначалу никто из советского руководства особо не верил. Ее посчитали слишком бытовой и мелковатой для советского зрителя. Но выйдя в прокат «Девчата» сразу завоевали народную любовь. За первый год картину посмотрели больше 35 миллионов человек.

*Благодарим за помощь в подготовке материала сотрудников Яйвинского краеведческого музея

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