«Пришла без охраны»: Елизавета II тайно посетила представление российского циркача и сделала его знаменитым

В 1991 году королева посетила представление, в котором выступал Дмитрий Куклачев. Фото: из архива Дмитрия Куклачева/GLOBAL LOOK PRESS

Печальные известия о смерти Елизаветы II 8 сентября погрузили жителей Великобритании в многодневный траур. Для всего королевства она на протяжении 70 лет правления была живым символом нации. Одно только ее появление было способно изменить чью-то жизнь в лучшую сторону.

В 1991 году королева тайно посетила представление известного английского цирка шапито, в котором тогда выступал дрессировщик кошек Дмитрий Куклачев. О встрече, разделившей жизнь на «до» и «после», артист рассказал «КП-Екатеринбург».

Дмитрий с детства выступает со своим отцом Юрием Куклачевым. Фото: из архива Дмитрия Куклачева

«ПРИШЛА БЕЗ ОХРАНЫ»

Дмитрий Куклачев не только продолжил дело своего отца известнейшего дрессировщика кошек Юрия Куклачева, но и добился в нем больших успехов. Выступать самостоятельно Дмитрий начал в раннем возрасте. В 1991 году во время гастролей в Англии он получил приз «Золотая кошка», и его признали самым оригинальным цирковым артистом года. А желание наградить Дмитрия Куклачева возникло у самой королевы Елизаветы II.

Дмитрий Куклачев на гастролях с цирком «Чепперфилда». Фото: из архива Дмитрия Куклачева

- Мне тогда было всего 16 лет. Папа почти весь год гастролировал с известным английским передвижным цирком «Чепперфилда». А к концу сезона ему нужно было начать работу в стационарном цирке в Москве. Так что его пришлось подменить мне. Летом 1991 года мы на три недели приехали на гастроли в Лондон, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Дмитрий. - За два дня до закрытия сезона к нам на представление пришла королевская семья - Елизавета II, принц Чарльз, принцесса Диана и их дети. Они пришли без охраны и тихо прошли в зал перед началом выступления. Все были совершенно обычно одеты. Королева пришла в пальто и сапогах, а на голове был подвязан платочек, у нас так бабушки обычно одеваются (Улыбается). Я даже сначала не понял, что это именно они.

Елизавета II на свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако королевской семье не удалось остаться незамеченными.

- Я увидел, насколько сами англичане любят и боготворят Елизавету II. Увидев свою королеву, они встали и около 10 минут непрерывно аплодировали. Но еще больше я был потрясен самой королевской семьей. Они сели на третьем или четвертом ряду, рядом с другими зрителями. Во время выступлений не скрывали эмоций, смеялись и аплодировали. Это удивительно, что люди настолько высокие рангом, настолько почитаемые своим народом, не ведут себя как какие-то знаменитости. Другие зрители могли к ним спокойно подойти, чтобы пообщаться, - вспоминает артист.

Однако самому Дмитрию Куклачеву подойти к королевской чете не удалось. После окончания представления Елизавета II, принц Чарльз, принцесса Диана и их дети первыми вышли из зала.

Королевская чета с детьми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«НАГРАДИЛА ЗА НОМЕР С КОШКАМИ»

Через два дня после этого представления гастроли цирка в Лондоне подошли к концу. Но Дмитрий получил неожиданный подарок от королевской семьи.

- В цирк пришел представитель от Елизаветы II и королевской семьи. Он поздравил всех артистов, собравшихся на манеже, с окончанием работы в Лондоне. И только двух из нас наградил специальными призами. Меня как самого оригинального артиста наградили статуэткой «Золотой кошки». Вторым был мальчик-акробат, ему подарили какую-то другую статуэтку.

Ценная награда теперь стоит в музее в театре династии Куклачевых. Фото: из архива Дмитрия Куклачева

Самым оригинальным артистом Англии Дмитрий Куклачев стал по решению самой Елизаветы II.

- Оказалось, в Англии такой конкурс проходит каждый год. Победителей выбирает специальная комиссия. И получилось так, что на тот момент она уже кого-то выбрала, но королевская семья сказала: «Еще, пожалуйста, вот этого молодого человека оцените», - рассказывает дрессировщик. - Во время вручения награды мне передали, что на этом решении настояла принцесса Диана, которая очень любила кошек. Я думаю, что и для самой королевы кошки, как и многие животные, были большой любовью, потому что во время правления она всегда помогала приютам.

Королевская семья высоко оценила номер Дмитрия Куклачева с кошками. Фото: из архива Дмитрия Куклачева

Сейчас ценная для Дмитрия награда «Золотая кошка» находится в музее в театре династии Куклачевых. Артист до сих пор с особенным трепетом вспоминает встречу с королевой и выражает искренние соболезнования королевской династии и всему народу Великобритании.

Напомним, королевы Великобритании Елизаветы II не стало 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила страной 70 лет. Новым главой государства, по правилам престолонаследия, стал ее сын, принц Чарльз, который теперь будет носить имя Карл III.

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