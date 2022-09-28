Екатеринбуржцы скупают кровоостанавливающие жгуты и успокоительные

Провизоры отмечают, что жгуты скупают каждый день Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Жители Екатеринбурга продолжают подготовку к частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября. Ранее, в городских военторгах, а также в охотничьих и туристических магазинах наблюдался ажиотаж, из-за того что мужчины скупали экипировку и необходимое снаряжение. Теперь очередь дошла и до аптек города. Жители скупают кровоостанавливающие жгуты, бинты, обезболивающие - это те вещи и лекарства, которые обязательно должны быть в аптечке у мобилизованного. Также горожане сметают с полок успокоительные.

«КП-Екатеринбург» в свою очередь прошла по аптекам, чтобы выяснить, какие медицинские товары покупают сейчас особенно часто.

В аптеке на улице Пехотинцев около 10 утра немного посетителей. Пожилой мужчина, которому на вид около 60 лет берет настойку календулы. А мы интересуемся, есть ли в наличии жгуты и кровоостанавливающие губки.

- Жгутов резиновых у нас в принципе нет. Но их наличие еще проверим. Можем вам позвонить, если найдем. Кровоостанавливающие губки есть нескольких размеров, две упаковки, - деловито демонстрирует коробочки фармацевт.

В некоторых аптеках закончилась перекись водорода Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В другой сетевой аптеке на Пехотинцев отмечают, что спрос на бинты увеличился. Но и здесь жгутов найти не удалось.

- Жгутов нет, их быстро разбирают. Покупатели интересуются чаще зеленкой, обезболивающими таблетками, берут бинты, перекись водорода и кровоостанавливающие средства, - отметила провизор.

В аптеке по соседству нам удается раздобыть жгут. Но в наличии их осталось всего 6 штук, отмечают сотрудники.

- Жгуты в наличии. Активно покупают бинты, успокоительное. Много продаем корвалола каждый день. Покупатели собирают в аптечку и средства для желудка, обезболивающие, противоожоговые. Дефицита каких-то препаратов мы не наблюдаем, у поставщиков тоже все есть, - рассказали в «Фармаленде».

В сетевой аптеке «Вита» на Сортировке и в центре города жгутов не оказалось.

- Жгуты у нас были. Вчера буквально два продали. Но в ближайшее время доставить их не сможем. Губки кровоостанавливающие берут часто. У нас в наличии было 2 упаковки, но они все ушли в заказ. Покупают и жаропонижающие. Берут ли успокоительные средства? – переспрашивает провизор. – Каждый снимает стресс какими-то своими методами. Автомобильные аптечки со жгутами, бинтами и прочими инструментами есть. Их тоже спрашивают, но пока не покупают.

Еще в одной аптеке на Луначарского купить жгуты также не получилось. Об их ближайших поставках в аптеке говорят с большой неохотой.

- Жгутов у нас не бывает, - коротко отметили в аптеке. - Как это? Я же вчера сделала заказ, - подсказывает напарница провизора.

Еще одна тенденция, которую заметили провизоры в том, что екатеринбуржцы раскупили все средства от диареи в виде суспензии.

- Жгуты все в заказе с утра. В последние дни только их и спрашивают. Губки кровоостанавливающие тоже раскупили. Раньше у нас стояли залежи «Смекты» никому не нужной, а теперь всю скупают. Обезболивающие и жаропонижающие берут. Еще для аптечки покупают хлоргексидин, перекись. Кстати, ее давно уже нет в наличии. Спецмази «Спасатель», а также универсальные порошки, которые используют при травмах, - рассказали в аптеке на Луначарского.

- А тампоны-то чаще покупают? – интересуюсь я.

- Тампоны - то вам зачем? Вы что-ли идете на мобилизацию? – удивляется провизор.

- Как зачем? – вмешалась ее коллега. – Ранения затыкать. Можете взять какие-нибудь дешевые, пригодятся.

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