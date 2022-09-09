Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 12 сентября

Отопление запустят с 12 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона с 12 сентября 2022 года. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал Александр Брагин, начальник управления ЖКХ Администрации Екатеринбурга.

- Главой Екатеринбурга принято решение с 12 сентября начать отопительный сезон. Единовременно заполнить весь город водой невозможно. Теплоснабжающая организация определяет те районы, которые в первую очередь могут подключаться, - рассказывает Александр Брагин. - Если будет потепление, дома могут быть заполнены, но температура теплоносителя будет минимальная.

Весь процесс запуска тепла занимает в городе минимум две недели. Сначала тепло получат: Эльмаш, Сортировка, Юго-Западный, Академический.

По словам Брагина, в городе работа ведется по трем направлениям: это источники тепловой энергии, в Екатеринбурге 110 источников, это ТЭЦ и котельные. По ним проведены плановые предупредительные работы. Это зона централизованного теплоснабжения, на которую работают 8 самых больших в городе источников – это Свердловская, Новосвердловская ТЭЦ, ТМЗ, Уралметпром, Среднеуральская ГЭС, Гурзуфская котельная. Зона централизованного теплоснабжения закрывает примерно 85% города. Остальные 15% - это небольшие источники, в основном, в поселках, на окраинах города.

- Для контроля работают городская и районные администрации. Все источники должны получить паспорт готовности к отопительному периоду. Муниципальных осталось 9 источников, все остальные – частные, - рассказывает Александр Брагин. - Вторая составляющая – это сети. На сетях проведены гидравлические испытания в летний период. Все повреждения, которые выявлены, устранены. Далее у нас идут конечные потребители тепловой энергии. Это многоквартирные дома, административные здания и объекты социальной сферы. У нас 7 914 домов готовится к зиме. В техническом плане дома практически готовы. Единичные случаи неготовности есть.

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