В администрациях районов были созданы комиссии для контроля за ходом подготовки жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства и теплоисточников к работе в зимних условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названы районы Екатеринбурга, которые подключат к отоплению в последнюю очередь. Это Орджоникидзевский, Верх-Исетский район, ЖБИ и Автовокзал. Дело в том, что там идут масштабные работы по реконструкции тепломагистралей.

- Окончание работ по монтажу трубопроводов намечено на 20 сентября, данные территории будут подключены к теплоснабжению на втором этапе, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Планируется, что районы, о которых идет речь, обеспечат теплом к 22 сентября. Остальную часть города собираются подключить к отоплению на первом этапе.

Отметим, что еще в мае в администрациях районов были созданы комиссии для контроля за ходом подготовки жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства и теплоисточников к работе в зимних условиях. Кроме того, контролирует процессы подачи отопления специально созданный штаб по пуску тепла. Уже на следующей неделе состоится его первое заседание.