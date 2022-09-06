Суд поставил точку в деле о зверской расправе над мужчиной, которого приняли за педофила

Сергея Чабин (слева) так и не признал вину в жестоком преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд поставил точку в деле банды из Верхней Пышмы, осужденную за избиение до смерти 48-летнего водителя Дмитрия Чикваркина. В конце августа 2020 года он согласился подвезти двух девочек по просьбе знакомой.

Дмитрий забрал детей у Валерии Дунаевой, которая в тот вечер распивала спиртное со своим любовником Сергеем Чабиным и другом Михаилом Ивановым. Дмитрий купил детям еды и доставил в СНТ «Жасмин», где передал тете. Девочки же придумали небылицу о домогательствах, чтобы поскорее вернуться домой. Разъяренная Дунаева потребовала от собутыльников расправиться с Чикваркиным, ошибочно приняв его за педофила.

Дом, в котором забили Дмитрия Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С целью выяснить данные обстоятельства, подсудимые пришли в частный дом мужчины, где начали его избивать. Затем мужчину вывели во двор дома, где продолжили избиение. От полученных травм мужчина скончался в больнице через два дня, - напоминают обстоятельства трагедии в областном суде.

Задержать нападавших удалось по горячим следам. Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Но после его переквалифицировали на часть 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Кроме этого Чабина и Иванова обвинили в насильственных действиях сексуального характера, которые были применены во время расправы.

У Дмитрия осталась жена и две дочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле Сергею Чабину назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы, Михаилу Иванову - 19 лет заключения. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима. Валерии Дунаевой назначили наказание в виде 10 лет и 1 месяца в колонии общего режима.

Подсудимые посчитали приговор слишком суровым, прокуратура - чересчур мягким. Выслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу.

- Они слушали приговор, опустив голову, - рассказала «КП-Екатеринбург» жена погибшего Яна Чикваркина. – Дунаева считает, что «от ее ударов никто не пострадал». Чабин в последнем слове также вину не признал. Мы еще не подавали иск на компенсацию морального вреда, но обязательно это сделаем, когда они перестанут подавать апелляции.

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