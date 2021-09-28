Следствие длилось почти год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме началось рассмотрение резонансного уголовного дела о самосуде над 48-летним Дмитрием Чикваркиным. В конце прошлого лета мужчина стал жертвой расправы, которую спровоцировала шутка двух девочек. Дети рассказали родителям, что их «трогали ниже пояса». В тот роковой день Валерия Дунаева, ее любовник Сергей Чабин и ранее судимый Михаил Иванов распивали спиртное. Подруга Валерии предложила отвезти девочек на дачу к тете бывшего мужа.

Последняя попросила у Дмитрия помощи, Чикваркин подвез детей на своей «Газели» до СНТ «Жасмин». По версии следствия, девочки придумали небылицу, чтобы родители поскорее забрали их обратно. На следующий день троица напала на Дмитрия у того же дачного домика.

- Обвиняемая оставила своих несовершеннолетних дочерей подруге, а также ее сожителю (потерпевшему). В дальнейшем при встрече детей с обвиняемой несовершеннолетние сообщили о совершении потерпевшим в отношении них противоправных действий, - рассказывают обстоятельства в прокуратуре Свердловской области.

Обвиняемые предпочитают прятать лица от камер. К слову, за пару дней до самосуда Валерия Дунаева была осуждена за кражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За жизнь Дмитрия два дня боролись врачи, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Всю троицу задержали по горячим следам, Дунаева и Иванов признали вину частично. А водитель эвакуатора Сергей Чабин все отрицает, мол, был обычным свидетелем.

Всем троим предъявлены обвинения по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Чабин и Иванов также обвиняются в насильственных действиях сексуального характера. В качестве орудия они использовали садовую тяпку. Именно поэтому процесс закрыли от СМИ. При этом изначально всем было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью.

У Дмитрия осталась жена и две дочери. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что вдова Дмитрия Чикваркина потребовала с обвиняемых три миллиона рублей.

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