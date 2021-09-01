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Происшествия1 сентября 2021 7:57

Прокуратура раскрыла подробности самосуда в Верхней Пышме над мужчиной, которого приняли за педофила

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу об избиении до смерти Дмитрия Чикваркина
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Факт совершения потерпевшим противоправных действий в отношении несовершеннолетних своего подтверждения не нашел. Фото: СОЦСЕТИ

Факт совершения потерпевшим противоправных действий в отношении несовершеннолетних своего подтверждения не нашел. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Верхней Пышмы утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении троих местных жителей: Сергея Чабина, Михаила Иванова и Валерии Дунаевой. Их будут судить за избиение до смерти Дмитрия Чикваркина, которого ошибочно приняли за педофила. В конце августа 2020 года мужчина стал жертвой страшного самосуда после того, как его оговорила дочери Дунаевой.

Спустя год в надзорном ведомстве впервые прокомментировали преступление. Всему виной детская «шутка», девочки заявили, что «дядя Дима трогал их ниже пояса». Так дети надеялись, что их поскорее заберут домой.

Дом, в котором убили Дмитрия.

Дом, в котором убили Дмитрия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примечательно, что Дмитрий не был знаком с Дунаевой или ее подельниками. В роковой день он помог своей давней приятельнице, которая попросила привезти девочек к нему на дачу в СНТ «Жасмин». На следующий день Чикваркина попросили вернуться к участку, где позже забили.

- Обвиняемая оставила своих несовершеннолетних дочерей подруге, а также ее сожителю (потерпевшему). В дальнейшем при встрече детей с обвиняемой несовершеннолетние сообщили о совершении потерпевшим в отношении них противоправных действий, - рассказывают обстоятельства в прокуратуре Свердловской области.

Кроме этого троице предъявлено обвинение по статье «Иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

У Дмитрия Чикваркина осталась жена и дочь.

У Дмитрия Чикваркина осталась жена и дочь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат семьи Дмитрия Чикваркина уже заявил, что не согласен с такой квалификацией дела. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство с особой жестокостью», что оставляло шанс на пожизненный срок для Иванова и Чабина.

- Я буду ходатайствовать в суде о возвращении дела следствию и переквалификации на более тяжкую статью, - пояснил «КП» адвокат Дмитрий Жикин.

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