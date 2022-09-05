«Комсомолка» даст старт народному конкурсу «Мой любимый учитель» 8 сентября

Конкурс стартует 8 сентября 2022 года на сайте "Комсомольская правда-Екатеринбург" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» до 7 сентября 2022 года включительно принимает заявки от педагогов Екатеринбурга и Свердловской области для участия в конкурсе «Мой любимый учитель». Голосование по конкурсу стартует на сайте «КП-Екатеринбург» 8 сентября.

Каждый из 30 тысяч свердловских учителей достоин большого уважения и общественного признания. И ко Дню учителя–2022 «Комсомолка» дает уральцам возможность выразить благодарность своим педагогам за их благородный и значимый труд и проголосовать за своего любимого учителя.

Напоминаем, как будет проходить онлайн конкурс.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС?

Любое общеобразовательное учреждение Среднего Урала может выдвинуть на конкурс своего номинанта. Важно ознакомиться с Положением о конкурсе и заполнить Анкету, а также Согласие на обработку персональных данных.

Заявку, анкету, а также фото участника отправьте на почту konkurs.ekb@phkp.ru до 7 сентября 2022 года включительно.

КОГДА ГОЛОСОВАТЬ?

Фотографии учителей и сведения о них будут размещены на сайте www.ural.kp.ru. Народное голосование на сайте продлится с 8 сентября по 30 сентября 2022 г.

УЧИТЕЛЬ – ПОБЕДИТЕЛЬ

Не позднее 5 октября 2022 г. по итогам онлайн голосования «Комсомолка» назовет имя победителя конкурса «Мой любимый учитель», которому будет отдано большее количество голосов.

По итогам конкурса

– состоится торжественная церемония награждения победителя, вручение памятного диплома и приза в редакции «Комсомольская правда»;

– победитель станет гостем радиопередачи на радио «Комсомольская правда»;

– интервью с победителем будет опубликовано в газете и на сайте «Комсомольская правда»;

– состоится фотосессия с победителем.

Конкурс «Мой любимый учитель» с помощью народного голосования поможет выявить талантливых и перспективных педагогов, а также содействовать росту социального статуса и престижа профессии учитель в нашем регионе.

Все желающие стать участниками, партнерами или спонсорами конкурса могут обратиться в оргкомитет конкурса (Екатеринбургский филиал АО «ИД «Комсомольская правда») e-mail: konkurs.ekb@phkp.ru

Генеральный партнер конкурса официальный дилер LADA в Екатеринбурге и Свердловской области АВТОВЕК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мой любимый учитель»: «Комсомолка» проведет народное голосование за лучших педагогов региона. «Комсомолка» запускает конкурс ко Дню учителя (подробнее)