«Мой любимый учитель»: «Комсомолка» проведет народное голосование за лучших педагогов региона

Выбираем лучшего учителя вместе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 13 тысяч свердловских учителей дают фундаментальные знания нашим детям в школах, гимназиях и лицеях. И каждый из педагогов достоин большого уважения и общественного признания.

Поэтому «Комсомолка» дает уральцам замечательную возможность внести свою лепту в море признания и проголосовать за своего любимого учителя.

Рассказываем, как будет проходить конкурс.

Как стать участником конкурса?

Любое общеобразовательное учреждение Среднего Урала может выдвинуть на конкурс своего номинанта. Важно ознакомиться с Положением о конкурсе и заполнить Анкету, а также Согласие на обработку персональных данных.

Заявку, анкету, а также фото участника отправьте на почту konkurs.ekb@phkp.ru с 22 августа по 5 сентября 2022 г.

Когда можно голосовать за учителя?

Фотографии учителей и сведения о них будут размещены на сайте www.ural.kp.ru. Народное голосование на сайте продлится с 6 сентября по 30 сентября 2022 г.

Победит «Любимый учитель»

Не позднее 5 октября 2022 г. по итогам онлайн голосования «Комсомолка» назовет имя победителя конкурса «Мой любимый учитель», которому будет отдано большее количество голосов.

По итогам конкурса

– состоится торжественная церемония награждения победителя, вручение памятного диплома и приза в редакции «Комсомольская правда»;

– победитель станет гостем радиопередачи на радио «Комсомольская правда»;

– интервью с победителем будет опубликовано в газете и на сайте «Комсомольская правда»;

– состоится фотосессия с победителем.

Конкурс «Мой любимый учитель» с помощью народного голосования поможет выявить талантливых и перспективных педагогов, а также содействовать росту социального статуса и престижа профессии учитель в нашем регионе.

Благодаря народному голосованию Урал узнает имена педагогов, которые пользуются безусловным доверием учеников, поддержкой и уважением коллег-педагогов и родительского сообщества.

Доброе внимание к труду учителя, безусловно, будет стимулировать наших педагогов к новаторским учебным процессам и новым формам работы с молодежью в школах, конструктивному общению с учениками, родителями и коллегами.

Все желающие стать участниками, партнерами или спонсорами конкурса могут обратиться в оргкомитет конкурса (Екатеринбургский филиал АО «ИД «Комсомольская правда») e-mail: konkurs.ekb@phkp.ru