На первом заседании Александр Васильев раскаялся в своем поступке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается суд по делу об охраннике, нарисовавшем глаза на картине из Третьяковской галереи. Очередное заседание состоялось 26 августа 2022 года.

Речь про работу Анны Лепорской, написанную еще в 1934 году. Она застрахована на 75 миллионов рублей. В декабре картину показывали в Ельцин Центре. Тогда же на ней кто-то нарисовал ручкой глаза. Оказалось, это сделал 63-летний охранник Александр Васильев. Свою вину он признал, объяснив поступок тем, что его якобы на выставке запутали некие дети, сказавшие, что это их рисунок и попросившие добавить глаза безликим фигурам на полотне. Теперь Васильева обвиняют в «вандализме в общественном месте»

Картина Анны Лепорской была написана в 1934 году. Глаза на ней были дорисованы в декабре 2021-го. Фото: The Art Newspaper Russia

Первое заседание прошло 19 августа. Адвокат Васильева ходатайствовал о том, чтобы процесс по уголовному делу был прекращен, так как ущерб Третьяковской галерее - 250 тысяч рублей - уже выплатила страховая компания. Но суд отказал. Отказал он и в ходатайстве о том, чтобы Васильев не присутствовал на заседаниях. Мужчина пожаловался на плохое самочувствие, связанное с ранением головы, которое он получил во время боевых действий в Чечне в середине 90-х.

ВИНУ ПРИЗНАЛ

Представитель Третьяковской галереи 26 августа на заседание суда не явился, он ходатайствовал о то, что далеко живет от места рассмотрения дела.

Васильев перевел в Фонд Третьяковской галереи 5 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Васильева сказал, что его подзащитный извинение Третьяковской галереи отправил через электронную почту. Также он перечислил 5 тысяч рублей в фонд Третьяковской галереи. Помимо этого он принес выписку со своего счета, на котором есть 40 тысяч рублей, чтобы оплатить судебный штраф. В связи с этим адвокат ходатайствовал повторно о прекращении процесса по уголовному делу и назначении судебного штрафа.

Гособвинитель заявил, что он против прекращения процесса по делу, несмотря на извинения и перевод денег в фонд.

Гособвинитель потребовал помощь Васильева фонду галереи не учитывать в качестве смягчающего обстоятельства Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эти действия являются формальными и не говорят о раскаянии подсудимого, - сказал представитель прокуратуры.

Мужчина говорит, что нарисовать глаза картине его подговорили дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге судья отказал в прекращении процесса по делу и заседание продолжилось. Гособвинитель еще раз зачитал обвинительное заключение.

- Вину признаю, - сказал Васильев. - Если бы я знал, что это картина с Москвы, я б не подошел. А это дети все сказали: «Это наши рисунки».

Александр Васильев в зале суда 26 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока гособвинитель читал, Васильев закашлялся. Судья уточнила, не надо ли объявить перерыв.

- Ничего, потерплю, - сказал Васильев усталым голосом.

НАРИСОВАЛ ГЛАЗА РУЧКОЙ

На суде впервые показали и видео того самого момента, когда была испорчена картина. На записи видно, что Васильев, осматриваясь по сторонам, достает из кармана ручку и подрисовывает глазки картине. Детей, о которых говорил Васильев, в этот момент рядом нет.

- Видели запись? - поинтересовалась судья. - Там детей нет.

- Они с левой стороны их поэтому на записи нет, - ответил Васильев. - Они когда попросили, тогда я сделал. Они мальчишка и девчонка со мной подошли к картине.

- Почему их нет на видео?

- Я не знаю. Я бы не подходил к этой картине.

- На записи вы оглядываетесь. Для чего?

- Не знаю.

- Когда вносили изменения в картину, дети рядом были?

- Они уже ушли.

- В медицинском заключении говорится, что вы нуждаетесь в амбулаторном принудительном лечении у психиатра. Вы нуждаетесь?

- Конечно.

Позже гособвинитель попросил назначить подсудимому 250 часов обязательных работ. Адвокат возразил, что это слишком сурово для инвалида с хроническими неизлечимыми заболеваниями.

- Он будет страдать на назначенных ему работах, - сказал адвокат Алексей Бушмаков. - В его детских деяниях отсутствует мотив противопоставления себя обществу. Материальный ущерб возмещен. Кому подзащитный должен компенсировать материальный ущерб?

Адвокат добавил, что по оценке реставратора состояние сохранности картины сейчас соответствует состоянию при передаче картины на выставку. То есть ущерба нет, а есть лишь временная порча.

- И действительно ли была испорчена картина? Он пририсовал глаза, которых на его взгляд не хватало, - сказал адвокат и попросил ограничиться штрафом. Его максимальный размер 40 тысяч рублей.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

В конце заседания Александру Васильеву предоставили возможность выступить с последним словом. Он вновь признал свою вину и извинился за случившееся.

- Я все прекрасно понимаю, но я плохо себя чувствую, - сказал Васильев. - В этих делах я ни разу не был замечен. Я становлюсь, как сумасшедший. В суде я никогда не был. У меня в голове дурдом. Но я если я виноват, я признаюсь. Но я не хотел испортить картину. Красивее даже стало. Если бы вы увидели сами, сказали бы, все нормально. Если бы я только знал, я бы не подошел. Что сейчас сделаешь? Так получилось. Ничего теперь уже не сделаешь. Я прошу прощения у всех. Больше такого никогда не будет.

Уже в понедельник, 29 августа, в 10.00 судья огласит приговор. Адвокат Васильева отметил после заседания, что если будет принято решение о 250 часах обязательных работ, то защита будет обжаловать его.

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