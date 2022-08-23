Появилось первое видео с фотографом Дмитрием Лошагиным, выпущенным на свободу

Дмитрий Лошагин вышел на свободу Фото: Данил СВЕЧКОВ

23 августа 2022 года фотограф Дмитрий Лошагин вышел на свободу из ИК 10 Екатеринбурга. После этого он отправился домой к маме в квартиру на улице Восточной. Здесь его встретили корреспонденты «КП-Екатеринбург».

Дмитрий Лошагин заявил, что пока не готов общаться с журналистами Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я когда захочу пообщаться, я устрою пресс-конференцию, - рассказал Дмитрий Лошагин «КП-Екатеринбург».

Дмитрий Лошагин приехал домой к маме Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Отметим, что Лошагина тайно вывезли из исправительной колонии вечером на автомобиле «Нива», после чего он пересел в другую машину и уехал вместе с мамой.

Лошагин вернулся домой на четыре месяца раньше срока - его отпустили по УДО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что во вторник состоялось судебное заседание в Свердловском областном суде, который поставил условно-досрочно освободить Дмитрия Лошагина. Через несколько часов его отпустили.

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