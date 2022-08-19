Живет на пенсию в 12 тысяч: охранник, испортивший картину за 75 миллионов, раскаялся в суде

В Екатеринбурге начался суд над Александром Васильевым по обвинению в порче картины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 19 августа, прошло первое судебное заседание по делу охранника, нарисовавшего глаза на картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов рублей. Александра Васильева обвиняют в вандализме. Сам он свою вину признает, но отмечает, что не знал о ценности картины – думал, находится на выставке детских рисунков.

Его адвокат ходатайствовал о том, чтобы процесс по уголовному делу был прекращен, так как ущерб Третьяковской галерее уже возместила страховая компания. Но суд отказал. Следующее заседание пройдет 26 августа. Сегодня, перед заседанием Александр Васильев успел рассказать журналистам о том, что с ним происходило после того, как 7 декабря он нарисовал глаза на картине 1934 года.

- После случившегося вас уволили?

- Да. Уволили. С тех пор никуда не принимают. Я раза три ходил уже устраиваться. Никуда не берут меня.

Александр Васильев раскаялся в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Чем они это объясняют?

- Начинают говорить, что я глаза нарисовал, еще что-то. Зачем? Что плохого я сделал? Я ничего плохого не сделал.

- Что вы делали в Галерее Ельцин Центра, как охранник? Какие у вас задачи были?

- Ходил и все. Смотрел, чтобы все спокойно было.

- Цели картины охранять не было?

- Да.

- Вы можете вспомнить, почему решились на этот поступок – нарисовать глаза?

- Нет. Мне плохо. У меня осколок в голове. Я в Афгане был, в Чечне. Знаете что это такое? Нет? У меня столько ран на теле… И в голове осколок. В голове из-за этого вообще дурдом (взмахивает руками). Я всех не запоминаю даже. На выставке подошли мальчишка и девчонка. Говорят, лица нарисованы, а глаз не видно.

- Вы были офицером?

- Я был старшим лейтенантом ВДВ. В Чечне в середине 90-х был, участвовал в штурме Грозного. 36 человек нас было. Шесть человек осталось в живых. Остальные погибли. Мертвых не быстро дали вытащить.

- Руководство Третьяковской галереи с вами связывалось?

- Нет.

Следующее заседание пройдет 26 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- За вас заступались в Екатеринбургской епархии и губернатор Свердловской области. С вами по этому поводу кто-то связывался?

- Мне наоборот все хуже сделали. Начали по телевизору рассказывать, в Интернете обо мне. Меня везде начали показывать. Зачем это нужно?

На заседании суда Александр Васильев рассказал, что готов оплатить штраф, при этом он отметил, что теперь единственный его доход - пенсия по возрасту примерно в 12 тысяч рублей. Также в суде присутствовала супруга Александра Васильева. Она рассказала, что день, когда на картине появились глаза был первым и последним, когда ее муж работал в Галерее Ельцин Центра.

- Его просто попросили заменить заболевшего охранника. Инструктажа не было. Сказали, ходить по коридорам, смотреть, - говорит супруга Александра Васильева. - После случившегося он очень переживает. Стал спать хуже. Он инвалид 3 группы. На учете у терапевта постоянно. Назначено много препаратов. Пьем их утром и вечером по многу штук. Кто такая Анна Лепорская мы не знаем. Когда выходишь на пенсию, то надо только работать и работать, чтобы заработать на жизнь. На искусство времени не остается. Родственников у нас нет. Все умерли. У него был сын. Но его убили. Убийца сидит восьмой год. А вообще мой муж добрый и верный человек. И соседи его поддерживают, говорят, что все будет хорошо.

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