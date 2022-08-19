Посетителям Екатеринбургского зоопарка 19 августа представили белую медведицу Хатангу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетителям Екатеринбургского зоопарка 19 августа представили белую медведицу Хатангу. Ее приезда горожане ждали больше года. Для малышки, которая, на секундочку, весит уже 180 килограммов, специально отстроили новенький просторный вольер, который в 2,5 раза больше предыдущего. В нем есть все удобства: три бассейна, берлоги, горки, родовые, на случай пополнения и даже галечный «пляж».

Ее приезда горожане ждали больше года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хатанге новый домик пришелся по душе. Как только медведица вышла из карантина, где находилась две недели (В Екатеринбург Хатангу привезли в ночь со 2 на 3 августа - Прим. Ред.), сразу же плюхнулась в бассейн, чтобы искупаться.

Для малышки, которая, на секундочку, весит уже 180 килограммов, специально отстроили новенький просторный вольер Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Хатанге два года, она совсем молодая, но уже очень любит внимание, - рассказывает гостям зоопарка директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

Здесь есть все удобства: три бассейна, берлоги, горки, родовые, на случай пополнения и даже галечный «пляж» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белую медведицу привезли в Екатеринбург из Москвы. Разговоры о ее переезде начались после того, как в Екатеринбургском зоопарке умер от болезни любимец публики белый мишка Умка. Ему было 25 лет.

Хатанге новый домик пришелся по душе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Хатанга очень подвижная, игривая, так как она молодая и веселая, то для нее это какое-то развлечение: целыми днями плавать, ходить играть. Все хорошо у нее,- заметила заведующая сектором хищных млекопитающих Мария Матвеева.

Хатанге два года, она совсем молодая, но уже очень любит внимание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, Хатанга попала в столичный зоопарк с архипелага Северная Земля, после того, как ее маму убили браконьеры. Медвежонок не мог сам добывать пищу и защитить себя от опасностей. Было принято решение забрать его в зоопарк. Сначала в Московский, уже позже в Екатеринбургский.

Белую медведицу привезли в Екатеринбург из Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новенький вольер Хатанга делит со взрослой медведицей Айной. Оба зверя разделены забором. Хатанга пока побаивается Айну. Так как у них очень большая разница в возрасте: как у бабушки и ребенка. За тем, как медведицы будут знакомиться, будут наблюдать сотрудники зоопарка.

Хатанга попала в столичный зоопарк с архипелага Северная Земля, после того, как ее маму убили браконьеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем, городские власти ищут для Хатанги «жениха». Все-таки в вольере есть родильное отделение на случай появления белых медвежат.

Вольер в 2,5 раза больше предыдущего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посмотреть на красавицу Хатангу можно уже сегодня.

Увидеть медведицу можно уже сегодня Фото: Алексей БУЛАТОВ

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