Мясо покупать выгодно: сравниваем цены в дискаунтере «Чижик» с ценами в «Пятерочке»

В Екатеринбурге открылось три магазина сети «Чижик». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полку супермаркетов с бросовыми ценами Екатеринбурга прибыло – открылось три магазина сети «Чижик», которые работают примерно по тому же принципу, что и «Светофор». То есть, оформление магазина чуть проще, а за счет этого цены на продукты пониже.

Из интереса, насколько дешевле еда в «Чижике», мы решили заглянуть в тот из них, что работает на улице Серафимы Дерябиной. Когда входишь, попадаешь в уголок магазина отделенный металлической сеткой. Здесь тебе сразу предлагают взять закуску для пива - сушёной рыбки, чипсов разных, начос…

Продукты в зале лежат на стеллажах в коробках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А дальше хлеб, холодильники с молочной продукцией, овощной отдел по соседству с макаронным. Чтобы обойти все отделы магазина двигаться нужно по часовой стрелке.

Что интересно, интерьер у этого магазина не сильно отличается от любого другого небольшого супермаркета, не продающего товары по бросовым ценам. Здесь стоят стеллажи и холодильные шкафы с продуктами. Все продукты в коробках.

Килограмм лимонов в «Чижике» стоит 99.90 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как обычный магазин, - отметил один из покупателей.

В первый день работы магазина здесь было довольно людно. Многим было интересно прицениться. Некоторые уходили из магазина с корзиной полной продуктов.

- Половина товаров дороже, половина не особенно дешевле, - отметил другой покупатель. – Цены, ну плюс минус 2-3 рубля. Где-то разница в 7 рублей.

Мясные и молочные продукты хранятся в холодильниках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На какой-то товар есть прямо хорошие цены, - заметила стоявшая по соседству женщина.

Если же взять цены в «Чижике» и сравнить их с ценами в «Пятерочке» (оба магазина принадлежат одной торговой сети Х5 Group ), то получится, что стоимость некоторых продуктов действительно ниже, причем порой значительно. Но в сегменте овощей это заметно слабее всего. Кочан капусты в «Чижике» стоит 18.90, а в супермаркете известной сети – 17.99. То есть, тут на 91 копейку даже дороже получается. Морковь, напротив, дешевле, но лишь на 9 копеек. Килограмм лимонов в «Чижике» стоит 99.90 рублей, а в известной сети – 109.99. Картофель же тут стоит 28.90. А в известной сети – 33.99.

В овощном отделе цены не сильно отличались от цен в других магазинах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перейдем к мясу. И вот тут-то разница ощущается сильнее. Куриная тушка в «Чижике» продается за 129.99, а в другом супермаркете – 169.99. То есть разница в 40 рублей. А сосиски дешевле на 20 рублей – 149.90 против 169.99.

Кока-Кола тут продается в литровых бутылках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десяток куриных яиц дешевле на 10 рублей – 29.90 против 39.90. Также в «Чижике» на 10 рублей дешевле бутылка подсолнечного масла – 109.90 против 119.99. Ну и о сладком – глазированный шоколадом сырок тут почти на 14 рублей дешевле – 49.90 против 63.99.

Десяток куриных яиц стоит 29.90 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Покупателей в первый день работы магазина было много. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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