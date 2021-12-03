Цены в дискаунтерах ощутимо ниже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казалось бы, период продуктовых баз, где с колес, точнее с поддонов торгуют продуктами и товарами первой необходимости, остался в 90-х. Городской обыватель давно привык к огромным супермаркетам в торговых центрах и сетевым магазинам у дома.

Но нестабильная экономика и пандемия спровоцировали спрос на «суповой набор» и бытовые товары по ценам ниже рыночных из-за падения покупательской способности. А раз есть спрос, то есть и предложение – в больших городах стали появляться крупные торговые точки в формате «жестких дискаунтеров».

Здесь почти нет продавцов, и совсем нет витрин, товары нужно брать из коробок, расставленных, как правило, в узких проходах. Что тянет сюда покупателя? Ответ прост: цены, которые зачастую в полтора-два, а то и три раза ниже, чем в любом сетевом магазине.

Корреспонденты «КП-Екатеринбург» отправились в два дискаунтера, чтобы посмотреть на ценники, ассортимент и качество товара – «Светофор» и «Доброцен».

"Светофор" расположился на Вторчермете рядом с новой высотной застройкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕШЕВАЯ КУРИЦА И НЕНАСТОЯЩАЯ ИКРА

«Светофор» расположился среди новостроек по улице Дорожной, 22/3 на Вторчермете. Местные жители ходят сюда не только закупаться на неделю вперед дешевыми товарами, но и просто за покупками.

Мрачное помещение с высоким потолком, тепло как в обычном маркете, прямо от входа начинаются коробки. Сначала бытовая химия: стиральные порошки, средства для мытья рук и посуды, влажные салфетки и прочее.

Начинается "Светофор" с коробок с бытовой химией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбор довольно большой – несколько наименований каждого товара, включая известные марки. Стиральный порошок BiMAX продается в упаковках по 6 килограммов по 299 рублей, это в два раза ниже, чем в обычных магазинах. Без всяких акций и красных ценников. Здесь же упаковку со 120 влажными салфетками с алоэ для детей можно купить за 37 рублей.

Дальше, проходя отдел посуды, переходим к продуктам. Ощущения неоднозначные. Стоят несколько холодильников с куриным мясом. Выглядит неприглядно, видимо, уже привык к хорошо упакованному охлажденному мясу птицы. Здесь же четвертованные тушки заморожены и накиданы без упаковки. Такие продавали в 90-е в универсамах. Но, опять же цены, в два раза ниже среднерыночных, например, килограмм окорочков - всего 160 рублей. Но рядом – ни одного покупателя. Зато шесть человек выбирают помидоры из Турции по 75 рублей за килограмм. По словам покупателей, радует не только цена, но и вкус.

Известный бренд по низкой цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Настоящие помидоры, салат из них хороший получается, - говорят бабушки. – Мы недалеко живем и бываем тут пару раз в неделю, знаем, что нужно брать.

Есть в «Светофоре» отдел со скоропортящейся продукцией – сыры, молочка, колбасы. Здесь светло и холодно, народу – как в привычной «Пятерочке» в час пик – не протолкнуться, а места совсем немного.

Цены на мясную и молочную продукцию тоже ниже рыночных. Так, три десятка яиц тут продают за 172 рубля 50 копеек. Делим на три, получаем десяток яиц второго сорта за 57 рублей 50 копеек. В привычном сетевом магазине у дома сейчас таких цен нет. Второй сорт здесь стоит от 68 рублей.

В "холодильнике" большой ассортимент колбас Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЛОЧКА ЕСТЬ, ПРОСРОЧКИ НЕТ

Идем к привычному атрибуту новогоднего стола – банке красной лососевой икры за 179 рублей 90 копеек. Икра структурированная, то есть не настоящая. Позже на кассе мы увидим, как кассир предупреждает покупателей, купивших такую икру, что она совсем не красная, и кто-то успевает отказаться от покупки. Видимо, были случаи возврата.

Рядом – сыр, и вот тут – раздолье: «Гауда» без заменителей молочного жира - 350 рублей за кг. Таким дешевым этот продукт я не видел лет 5-6. Другие сорта свежего сыра еще дешевле. Большой кусок на полкило можно купить за 150 – 180 рублей.

Десяток яиц С-2 - меньше 70 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

То же самое и с колбасой. Привычные производители и непривычные цены: килограмм «Докторской» высшего сорта – 220 рублей, правда, от не очень известного в Екатеринбурге производителя, полкило сарделек – меньше 200 рублей, а вареную колбасу второго сорта с чесноком здесь продают по 116 рублей за кило.

Кефир 2,5% от малоизвестного производителя – 36 рублей, в привычных маркетах дороже стоит пол-литра. Но этот товар, судя по заставленным полкам, берут неохотно, а вот натуральные творог и сметану – сметают.

Сметана свежая, просрочки нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Считайте сами: полкило творога – 82 рубля, привычная по объему упаковка сливочного масла без молочных заменителей – 48 рублей 90 копеек. Главное, на что мы обращали внимание – срок годности товара и состав. Изучали только известные марки, которые есть в сетевых магазинах. Просрочки не нашли.

Выходим из «холодильника» и направляемся к самым востребованным товарам, изучаем цены на тушенку и сгущенку – то, что берут почти все, кто проходит мимо.

Сухарики тоже непривычно дешевы, но на вкус не отличаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полкило тушеной говядины «особой» в консерве от производителя «Юниверсал Трейдинг Балтика» - 52 рубля 90 копеек. Местные покупатели говорят, что бывает и лучше, но за такие деньги – очень неплохой вариант и «мясо там есть».

Больше всего берут тушеную говядину из Кургана по 79 рублей 90 копеек, за ней лучше приходить в первой половине дня, к 14:00-15:00 часам все расхватывают. В обычно магазине цена давно перевалила за сотню рублей, а тут все еще, как в 2010 году.

Кило колбасы - меньше 200 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из известных марок сока – только один вид «Садов Придонья», нектар, 0,95 литра, 43 рубля. Немного дешевле, чем в обычном магазине. Видимо, поэтому берут не очень. Рядом – свежее печенье по 109 рублей за почти килограммовую упаковку и коржи для тортов по 55 рублей. Все свежее.

Редкий момент. когда поток покупателей в "холодильнике" снизился Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАЛЕНДАРИ И КОНФЕТЫ ПОЧТИ ДАРОМ

Ближе к выходу останавливаемся у настенных календарей. Самый дешевый вариант с симпатичным тигром – 66 рублей. Ниже сотни до этого ни в одном магазине не видел.

Тушенку быстро разбирают, особенно известные марки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бойко идут маринованные огурцы по 91-90 рублей, в маркетах цены такие же, но объем всего пол литра, а тут – почти литр.

Сливочное масло без заменителей молочного жира - меньше 50 рублей за пачку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напоследок изучаем скромную стойку с новогодними сладкими подарками. Никакой рекламы и яркой подсветки. Наверное, потому, что с детьми сюда мало кто ходит, а взрослый и без рекламы купит. Килограмм бюджетных конфет в стандартной упаковке – 199 рублей. Это недорого за килограмм. Правда, что именно в коробке – посмотреть нельзя – продавец, которая рядом раскладывает товар, не разрешает.

- Нарушите целостность упаковки, кто потом возьмет без товарного вида? – предупреждает она.

Банка красивая, икра - ненастоящая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иду на кассу с упаковкой влажных салфеток и литром ультрапастеризованных сливок за 90 рублей. В магазине у дома сливки приходится покупать до 60-80 рублей за 200 грамм. Кассир единственной кассы (больше здесь не помещается), затерявшейся среди коробок недалеко от выхода, подозрительно смотрит: мало товара взял. Молча пробивает: 126 рублей 80 копеек. Нормально, едем в «Доброцен».

Новогодние подарки в таких местах часто берут для проведения новогодних елок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плюсы и минусы "Светофора" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

БРЕНДОВЫЕ ПЕЛЬМЕНИ НА 70 РУБЛЕЙ ДЕШЕВЛЕ

«Доброцен» расположился в ТЦ «КомсоМОЛЛ» на дублере Сибирского тракта, 2. С виду дискаунтер напоминает «Мегамарт», только товар выставлен не так красиво, работает всего одна касса и почти никого из покупателей.

Снова идем с коллегой к полкам с бытовой химией. Стандартные средства для мытья, да и цены вполне привычны, непривычен объем – 1 литр вместо пол-литра. «Сорти» для мытья полов обойдется в 77 рублей 90 копеек, пол-литра спрея «Антижир Уникум Минутка» в 112 рублей 90 копеек, чистящий спрей «Мистер Пропер» - в 114 рублей 90 копеек.

"Доброцен" начинается, как и "Светофор" с бытовой химии Фото: Алексей БУЛАТОВ

К новому году в этом дискаунтере подготовились более основательно, чем в предыдущем, потому что здесь больше места, что позволило сформировать тематический «оазис» с украшениями и гирляндами.

Позиций по бытовой химии немало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переходим к продовольственным товарам. В этом магазине-складе есть довольно неплохой выбор пельменей, включая известные бренды. К примеру, пельмени марки «Ариант» сорт «Уральские» весом в 800 грамм здесь стоят всего 168 рублей 90 копеек. Сразу скажу, что в родной «Пятерочке» за точно такую же упаковку я привык отдавать 240 рублей, то есть фактически на 70 (!) рублей больше. Кроме нескольких видов пельменей тут есть вареники, чебупели и другой «вареный фастфуд».

Пространства много, народу мало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом пара холодильников с мясом и рыбой. Филе куриного бедра в объеме 2,5 килограмма стоит 730 рублей 90 копеек. То есть 1 кило обойдется в 296 рублей. С учетом того, что это заморозка, то не скажешь, что сильно дешево. Как и 2,5 килограмма за тушку курицы, такой объем здесь стоит 655 рублей 90 копеек или 262 за кило.

Есть здесь и свежемороженая рыба. Например, кефаль обойдется в 178 рублей за кило. Обычная рыба, есть наледь, количество которой не критично, часть пакетов порвана, но можно переложить в другой бесплатный пакет – все равно варить или жарить.

Упаковка рыбы порвана, на тушке есть лед, но цена сглаживает минусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОПАСНАЯ ПРОСРОЧКА

Заходим в «холодильник», где продается «скоропорт» - ни одного покупателя. Вообще, на все огромное помещение дискаунтера «Доброцена» приходится от силы 10 покупателей. Очень непривычно, зато есть возможность хорошо изучить товар.

Желтое пятно на сыре смущает. Даже за такую цену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как выяснилось, изучать товар здесь – это не праздное любопытство, а необходимость, потому что в «холодильнике» мы нашли просрочку. Ай-яй, творог, сыр и колбаса должны были исчезнуть с прилавков еще в ноябре, однако до сих пор продаются.

В "холодильнике" молочка и ... просрочка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Творожный продукт «Пломбир», 800 граммов за 106 рублей 90 копеек изготовлен 7 ноября 2021 года. Годен до 28 ноября. В магазине мы были в первый числах декабря. Сырный продукт Голландский по 300 рублей за кило упакован 29 ноября 2021 года, годен до 30 ноября. На нем уже появились белые пятна…Сардельки «Сибирские» от предприятия «Глазовская птица» по цене 134 рубля 40 копеек за килограмм годны до 18 ноября, то есть время просрочки составляет 2 недели (!).

Колбаса в два раза дешевле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Просрочен на несколько дней и сыр «Пошехонский» по 309 рублей за килограмм. Сколько он еще пролежит на прилавке – неизвестно. И вот еще неприятность: на одном из кусков видно ярко желтое пятно, которое, скорее всего, появилось от неправильного хранения и перепада температур.

Остались только сыры с истекшим сроком годности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но больше всего возмущают сладости. К примеру, пирожное «Клубника со сливками» от челябинского производителя хранится всего 7 суток, однако на коробке красуется дата 21 октября 2021 года, но товар не спешат убрать с полки.

Судя по маркировке, этот товар есть нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбегаем из «холодильника». Идем смотреть консервы. Выбор небольшой, но он есть. Каша с тушенкой обойдется в 50-60 рублей за стандартную жестяную банку. В принципе, по акции в сетевом магазине они стоят не больше. Банка говядины из Орска обойдется в 115 рублей 90 копеек, это дешевле, чем в обычных магазинах на 30-40 рублей. Только внимательнее – несколько банок в коробках - мятые. По мнению специалистов, содержимое таких консервов употреблять в пищу нельзя.

Этот сыр все еще лежит на прилавке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стеклянная банка тушеной свинины весом 1 кг стоит 84 рублей, это тоже дешево, плюс покупатель сразу видит, что именно берет.

Рядом – томаты и огурцы по 169 рублей за кило. Производитель – ООО «Большой сад». Ясно, что вырастили в России, но где именно – неизвестно.

Выбор колбас большой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если говорить о крупах, других консервах и шампанском – цены здесь на 10-20 рублей дешевле, чем в обычных магазинах. Так, вино игристое «Российское» обойдется в 169 рублей 90 копеек. То есть смысла ехать сюда именно за этими товарами, наверное, нет. Однако если идете закупаться на неделю – то сэкономите.

И этот товар тоже просрочен. На две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известных марок сока, нектара и прочих витаминных напитков здесь почти нет. Так, сокосодержащий напиток «Вкусника» здесь стоит 25 рублей 90 копеек за 0,95 литра. Пробовать не стали, просто потому что, качество такого товара за такие деньги может быть сомнительным.

На рынке и в маркетах можно найти дешевле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вдоволь нагулявшись по торговым точкам с непривычными ценами, идем в «Пятерочку», чтобы сравнить цены.

Плюсы и минусы "Доброцена" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сравниваем цены на основные товары Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Цены в трех торговых точках сильно различаются по ряду позиций Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ВЫВОД

Изучив цены, однозначный вывод, что лучше – дискаунтер или сетевой магазин, сказать нельзя. В сетевом магазине у дома удобнее и безопаснее по акциям брать продукты для каждодневного потребления, каждый день на склад не наездишься.

Товары, которые мы часто закупаем впрок на неделю или месяц, вполне хорошо брать в дискаунтерах. При больших объемах экономия будет очень ощутимой. Внимание, конечно, не забываем обращать на производителя, состав и срок годности. Потому что низкая цена – далеко не главный фактор.

Сами по себе дискаунтеры не очень удобны для выбора товара, однако по цены здесь порадуют тех, кто привык экономить. Интересно, что пенсионеров в них мы почти не увидели, основные покупатели здесь – горожане среднего возраста.