«В это сложно поверить»: блогер Илья Варламов раскритиковал мать, продавшую сына за 300 тысяч

Мать, пытавшуюся продать сына, арестовали на два месяца. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Известный российский блогер Илья Варламов обратил внимание на историю с продажей ребенка в Екатеринбурге. В своем шоу на Youtube «Че Происходит» он рассказал подписчикам о том, как 36-летняя мать через соцсети искала человека, который купит ее 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. Мальчик якобы не ладил с отчимом, а деньги нужны были, чтобы расплатиться с долгами. В итоге на нее вышли сотрудники движения «Альтернатива», борющегося с торговлей людьми. Вместе с сотрудниками полиции они пришли на сделку в торговом центре и фиктивно «купили» мальчика.

- Мать особо не интересовалась, кому именно продает сына и куда его потом увезут, - рассказал подписчикам Илья Варламов. - А полицейские до последнего момента надеялись, что продажа ребенка это выдумка и встретят какого-то мошенника или это все окажется пранком. Но женщина действительно пришла на встречу с сыном и даже с документами на него. Она даже успела снять его с учета в школе и в поликлинике. После короткой беседы продавщица оставила расписку о получении денег и передала ребенка покупательнице. Ну, в этот момент ее и задержали. Мальчика забрали органы опеки. Просто какой-то вопиющий [ужас], в который сложно поверить.

В минувший четверг, 11 августа, женщину арестовали на два месяца. Свою вину она признала. Отчим мальчика в разговоре с журналистом «КП-Екатеринбург» рассказал, что не знал о планах жены, а также, что в семье они воспитывают еще пятерых детей.

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