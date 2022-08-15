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Общество15 августа 2022 8:54

«В это сложно поверить»: блогер Илья Варламов раскритиковал мать, продавшую сына за 300 тысяч

Блогер Илья Варламов раскритиковал мать, продавшую сына за 300 тысяч
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Мать, пытавшуюся продать сына, арестовали на два месяца.

Мать, пытавшуюся продать сына, арестовали на два месяца.

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Известный российский блогер Илья Варламов обратил внимание на историю с продажей ребенка в Екатеринбурге. В своем шоу на Youtube «Че Происходит» он рассказал подписчикам о том, как 36-летняя мать через соцсети искала человека, который купит ее 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. Мальчик якобы не ладил с отчимом, а деньги нужны были, чтобы расплатиться с долгами. В итоге на нее вышли сотрудники движения «Альтернатива», борющегося с торговлей людьми. Вместе с сотрудниками полиции они пришли на сделку в торговом центре и фиктивно «купили» мальчика.

- Мать особо не интересовалась, кому именно продает сына и куда его потом увезут, - рассказал подписчикам Илья Варламов. - А полицейские до последнего момента надеялись, что продажа ребенка это выдумка и встретят какого-то мошенника или это все окажется пранком. Но женщина действительно пришла на встречу с сыном и даже с документами на него. Она даже успела снять его с учета в школе и в поликлинике. После короткой беседы продавщица оставила расписку о получении денег и передала ребенка покупательнице. Ну, в этот момент ее и задержали. Мальчика забрали органы опеки. Просто какой-то вопиющий [ужас], в который сложно поверить.

В минувший четверг, 11 августа, женщину арестовали на два месяца. Свою вину она признала. Отчим мальчика в разговоре с журналистом «КП-Екатеринбург» рассказал, что не знал о планах жены, а также, что в семье они воспитывают еще пятерых детей.

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