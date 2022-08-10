Следственный комитет даст оценку действиям отца двоих сыновей. Фото: читатель «КП»

Следственный комитет организовал проверку по факту оставления двоих детей на жаре в черном Land Cruiser Prado с блатными номерами. Силовики заинтересовались 38-летним бизнесменом Леонидом Ковалевым после того, как ситуацию осветили в СМИ.

Сам мужчина в разговоре с «КП-Екатеринбург» пояснил, что оставил сыновей 11 и 4 лет пока ходил в стоматологию на улице Данилы Зверева.

- Я отошел всего на 10 минут! – объясняет Леонид Ковалев. – Специально заглушил машину, чтобы не было выхлопных газов или кондиционера. У меня ребенок маленький после бассейна, после болезни. Старший закрыл дверь. А потом сработала сигналка. Я услышал из стоматологии, бежал на красный светофор. Сын позвонил, я сказал ему выходить на улицу. Прибежал, а там люди стоят, и жизни меня учат. Со мной связалась полиция, я приехал в УВД и дал показания. Я не взял с собой детей, чтобы они не заразились чем-нибудь в стоматологии.

Предприниматель признается, что это не в первый раз оставил детей одних в машине.

- Бывает, в магазин уйду, а они там сидят. А как еще быть? Да и вчера ситуация была под контролем. Дети спокойно сидели, младший с телефоном играл, - рассказал «КП-Екатеринбург» владелец внедорожника.

Ранее в СК заявляли, что по итогам проверки данной ситуации будет дана объективная правовая оценка.

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