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Общество9 августа 2022 13:20

В Екатеринбурге отец двоих сыновей запер их в Land Cruiser на жаре

Детям помогли выбраться из внедорожника очевидцы
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
По словам отца, дети просто не открывали машину чужим людям, потому что опасались их

По словам отца, дети просто не открывали машину чужим людям, потому что опасались их

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отец запер двух несовершеннолетних сыновей в Land Cruiser на 30-градусной жаре. Машина с детьми была припаркована 9 августа на улице Данилы Зверева, 10. У внедорожника не замолкала сирена сигнализации и жители близлежащих домов обратили на это внимание.

- Дети больше часа провели в запертой машине с закрытыми окнами. Они просто изнывали от жары, были все в поту, в полуобморочном состоянии. Младшему было совсем плохо, мы стали со старшим перекрикиваться через окно, - рассказал один из очевидцев порталу E1.RU.

По словам мужчины, он сказал старшему мальчику перелезть на переднее сидение и открыть дверь. Когда дети вышли, им дали воду. Затем старший сын позвонил папе. Отец подошел к машине и заявил, что лечил зубы в стоматологии. Очевидцы сообщили, что вызвали полицию.

- Как только мы сказали про полицию, «отец года» быстро уехал, - рассказал свидетель ситуации.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что проводят проверку. Отец сам пришел в полицию и рассказал, что дети не открывали машину чужим людям, потому что опасались их. Он подчеркнул, что они были на связи с ним по телефону.