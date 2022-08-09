В Екатеринбурге отец двоих сыновей запер их в Land Cruiser на жаре

По словам отца, дети просто не открывали машину чужим людям, потому что опасались их Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отец запер двух несовершеннолетних сыновей в Land Cruiser на 30-градусной жаре. Машина с детьми была припаркована 9 августа на улице Данилы Зверева, 10. У внедорожника не замолкала сирена сигнализации и жители близлежащих домов обратили на это внимание.

- Дети больше часа провели в запертой машине с закрытыми окнами. Они просто изнывали от жары, были все в поту, в полуобморочном состоянии. Младшему было совсем плохо, мы стали со старшим перекрикиваться через окно, - рассказал один из очевидцев порталу E1.RU.

По словам мужчины, он сказал старшему мальчику перелезть на переднее сидение и открыть дверь. Когда дети вышли, им дали воду. Затем старший сын позвонил папе. Отец подошел к машине и заявил, что лечил зубы в стоматологии. Очевидцы сообщили, что вызвали полицию.

- Как только мы сказали про полицию, «отец года» быстро уехал, - рассказал свидетель ситуации.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что проводят проверку. Отец сам пришел в полицию и рассказал, что дети не открывали машину чужим людям, потому что опасались их. Он подчеркнул, что они были на связи с ним по телефону.