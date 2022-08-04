В городе магазины H&M есть в шести торговых центрах Фото: Иван МАКЕЕВ

Крупнейший шведский бренд одежды H&M устраивает грандиозную финальную распродажу перед закрытием сети в России.

2 августа в Москве уже открылись магазины в столичных торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк». В этот день у входа в отдел дежурили несколько десятков шопоголиков, чтобы сделать долгожданные покупки.

В Екатеринбурге магазины H&M есть в шести торговых центрах: в «Меге», «Гринвиче», «Глобусе», «Парк Хаусе», Veer Mall и «Радуга Парке».

Сейчас все эти магазины закрыты, но настоящие фанаты сети с нетерпением ждут того дня, когда можно будет примерить и купить вещи любимого бренда.

КОГДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРОЕТСЯ H&M

В пресс-службе H&M «КП-Екатеринбург» рассказали, что магазины точно откроются в августе.

- На данный момент без конкретных дат – в течение августа, - ответили в компании.

Напоминаем, что в Екатеринбурге 1 августа открылся магазин бренда IKEA «Шведские продукты». Он будет работать, пока на складах не закончится вся продукция. Но когда именно это произойдет, не известно.

В нем можно найти посуду и товары для дома, а также фирменные замороженные фрикадельки и соусы, снеки и конфеты, алкогольные напитки и консервированные продукты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

H&M открылся в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис» в Москве. Магазины пообещавшего августовскую распродажу в России бренда возобновили работу в некоторых ТЦ столицы (подробнее)

В Екатеринбурге заработал магазин IKEA: что в нем продают и когда он закроется. В Екатеринбурге внезапно открылся магазин IKEA (подробнее)