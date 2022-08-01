«Шведские продукты» будут работать, пока товары не закончатся на складе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 1 августа в ТЦ «Мега» внезапно открылся магазин бренда IKEA «Шведские продукты». Сколько он будет работать, неизвестно.
- Магазин открылся сегодня абсолютно внезапно. Будем открыты, пока товары на складе не закончатся, а когда это произойдет, не понятно, - сообщили сотрудники магазина.
На входе скопились большие очереди
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В магазине продаются продукты и товары для дома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В магазине можно купить посуду и товары для дома, а также фирменные замороженные фрикадельки и соусы, снеки и конфеты, алкогольные напитки и консервированные продукты.
Возле «Шведских продуктов» скопились очереди длиной в несколько метров. Одновременно в магазине может находиться не больше 20 человек. За этим следят охранники. На выходе работают две кассы: обычная и касса самообслуживания.
Одновременно в магазине может находиться не больше 20 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На некоторые товары действуют скидки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Покупатели соскучились по любимым продуктам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Посетители рассказали, что не знали об открытии «Шведских продуктов».
- Мы просто гуляли по «Меге» и увидели, что он (магазин, - Прим. Ред.) открылся. Конечно, сразу же решили зайти и закупиться впрок. Раньше мы постоянно покупали продукты и посуду в IKEA. Больше всего скучали по конфетам Daim, - рассказывают посетители.
Сотрудники выкладывают на полки товары, которые быстро заканчиваются
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Одновременно в небольшом магазине работают около трех-пяти сотрудников. Они раскладывают товары, которые достаточно быстро заканчиваются на полках и помогают покупателям.
С 5 июля в IKEA также открылись онлайн-продажи. Но для того, чтобы заказать товары, необходимо пройти очередь на сайте. Время ожидания может занять от 10 минут до нескольких часов. Забрать покупки можно в пунке выдачи IKEA в самом ТЦ «Мега», который также открылся с 5 июля. Рядом также работает отдел для возврата и обмена.
В IKEA также открыт сервис онлайн-продаж. Забрать товары можно в ТЦ «Мега»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Очереди в пункт выдачи растягиваются на нескольно метров. Но, по словам покупателей, люди проходят достаточно быстро.
- Мы сначала забрали детскую мебель, которую купили на сайте. Очередь прошли минут за 10. А потом увидели, что открылись «Шведские продукты». Закупились товарами в нем. Две полных сумки набрали, - рассказывает покупатель.