«Шведские продукты» будут работать, пока товары не закончатся на складе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 августа в ТЦ «Мега» внезапно открылся магазин бренда IKEA «Шведские продукты». Сколько он будет работать, неизвестно.

- Магазин открылся сегодня абсолютно внезапно. Будем открыты, пока товары на складе не закончатся, а когда это произойдет, не понятно, - сообщили сотрудники магазина.

На входе скопились большие очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В магазине продаются продукты и товары для дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В магазине можно купить посуду и товары для дома, а также фирменные замороженные фрикадельки и соусы, снеки и конфеты, алкогольные напитки и консервированные продукты.

Возле «Шведских продуктов» скопились очереди длиной в несколько метров. Одновременно в магазине может находиться не больше 20 человек. За этим следят охранники. На выходе работают две кассы: обычная и касса самообслуживания.

Одновременно в магазине может находиться не больше 20 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На некоторые товары действуют скидки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Покупатели соскучились по любимым продуктам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетители рассказали, что не знали об открытии «Шведских продуктов».

- Мы просто гуляли по «Меге» и увидели, что он (магазин, - Прим. Ред.) открылся. Конечно, сразу же решили зайти и закупиться впрок. Раньше мы постоянно покупали продукты и посуду в IKEA. Больше всего скучали по конфетам Daim, - рассказывают посетители.

Сотрудники выкладывают на полки товары, которые быстро заканчиваются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одновременно в небольшом магазине работают около трех-пяти сотрудников. Они раскладывают товары, которые достаточно быстро заканчиваются на полках и помогают покупателям.

С 5 июля в IKEA также открылись онлайн-продажи. Но для того, чтобы заказать товары, необходимо пройти очередь на сайте. Время ожидания может занять от 10 минут до нескольких часов. Забрать покупки можно в пунке выдачи IKEA в самом ТЦ «Мега», который также открылся с 5 июля. Рядом также работает отдел для возврата и обмена.

В IKEA также открыт сервис онлайн-продаж. Забрать товары можно в ТЦ «Мега» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очереди в пункт выдачи растягиваются на нескольно метров. Но, по словам покупателей, люди проходят достаточно быстро.

- Мы сначала забрали детскую мебель, которую купили на сайте. Очередь прошли минут за 10. А потом увидели, что открылись «Шведские продукты». Закупились товарами в нем. Две полных сумки набрали, - рассказывает покупатель.