В Екатеринбурге терапевт избила двух росгвардейцев: как она избежала уголовной ответственности

Одного из них она ударила ногой в пах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге терапевт Русина Анбушинова избежала уголовной судимости, несмотря на обвинение в нападении на двух росгвардейцев. Все произошло в ночь на 6 марта в караоке «Ля Мажор», где отдыхала молодая мать. Охранник заметил, что гостья стала вести себя агрессивно и обзывает других отдыхающих. Замечания на Анбушинову не подействовали, и в ночное заведение был вызван наряд Росгвардии.

Один из силовиков представился и попросил Русину успокоиться и вести себя прилично. В ответ на такой призыв росгвардеец получил кулаком в лицо и Анбушинову усадили в служебную «Ладу Гранту». Разбушевавшегося врача усадили на заднее сиденье, но и там она продолжила наносить травмы. Второй росгвардеец сидел рядом, поэтому ему расцарапали кисть правой руки.

Ну а под занавес своих «похождений» Русина Анбушинова ударила одного из силовиков ногой в пах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти», ей грозило до 5 лет заключения.

Прошло чуть больше месяца и дело поступило в Ленинский суд. А уже 6 июня уголовное дело в отношении врача было прекращено. Все благодаря тому, что она компенсировала каждому из росгвардецев ущерб на 3000 рублей, а силовики не заявляли против нее гражданские иски.

- Кроме того, Анбушинова оказала материальную помощь благотворительному фонду «БЭЛА. Дети-бабочки», что расценивается судом как принятие иных мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлениями. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что своими действиями подсудимая уменьшила степень общественной опасности совершенных деяний, - говорится в постановлении суда.

Русина Анбушинова отделалась судебным штрафом на 20 тысяч рублей. Злополучный вечер в караоке она старается не вспоминать.

- Если бы я была не согласна с решением суда, то обжаловала бы его. Неприятная ситуация произошла, - пояснила «КП-Екатеринбург» терапевт.

В Следственном комитете отказались комментировать расследование уголовного дела.

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