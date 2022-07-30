Скандальная преподавательница тверка Яна Кэт рассказала, за что ее задержала полиция

На суде от улыбки Яны не осталось и следа. Фото: блог танцовщицы/Олег Галимов

Преподавательница Яна Кэт рассказала своим подписчикам в Telegram-канале, за что ее задержала полиция. До этого девушка никогда не имела дел с правоохранительными органами.

- Очень многие подумали, что меня нашли на улице, скрутили и отвезли. На самом деле все намного спокойнее, - подчеркнула Яна Кэт.

Скандальной преподавательнице позвонили из МВД и попросили явиться в отдел для дачи показаний. В машине девушка уже начала понимать всю серьезность ситуации, а усугубили ее сообщения хейтеров, которые угрожали ей и желали смерти.

- На этом фоне у меня случилась паника, меня начало трясти, - рассказала девушка.

Фото: социальные сети Яны Кэт

В отделе полиции у Яны началась истерика, и в этом состоянии она не понимала, что делает. Позвонить родителям она отказалась, потому что была уверена, что все решит самостоятельно.

Дело девушки было рассмотрено в Верх-Исетском областном суде днем 21 июля. Служители Фемиды назначили танцовщице трое суток ареста из 15 возможных. Тверкерша не смогла сдержать слез, а потом проследовала в конвойное помещение.

- Я просидела сутки в камере, в четырех стенах под видеонаблюдением, без телефона, без цивилизации. Просто четыре стены и клопы, которые ползают по тебе. Я никому не желаю оказаться в таком месте. Это страшно. Пожалуйста, не нарушайте ничего, - заявила танцовщица в Telegram-канале.

В камере девушка находилась с соседкой с двумя судимости, которая помогала ей морально и поила чаем. По словам Яны, без нее ей было бы гораздо тяжелее.

Несмотря на все условия, девушка не признает свою вину и намерена подать апелляцию.

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