Яна Кэт, тверкавшая в центре Екатеринбурга, подает апелляцию

В субботу Яна вышла на свободу. Фото: соцсети

Тверкерша из Екатеринбурга Яна Кэт подает апелляцию после освобождения из изолятора, где провела трое суток под арестом. Об этом скандальная танцовщица сообщила у себя в блоге.

- Я подаю апелляцию, так как не согласна с постановлением суда, - пояснила девушка.

Напомним, что на прошлой неделе Яна дважды станцевала в центре города. Первый раз девушка потрясла ягодицами у подземного перехода на улице Вайнера. Внезапный ажиотаж в прессе принес Яне долгожданную минуту славы. Успех и популярность тут же затуманили сознание юной особы, поэтому через пару дней ее заметили полуголой у «Ельцин-центра».

Вечером 20 июля тверкершу задержали, а ночевать ей пришлось в камере. В отделе полиции № 9 на нее составили административный протокол за мелкое хулиганство. На следующий день Верх-Исетский суд арестовал тверкершу.

Ранее известный адвокат Дмитрий Ушаков высказывал мнение, что в действиях девушки нет состава преступления.