В Екатеринбурге полуголая преподавательница станцевала тверк на Вайнера

Видео набрало больше трех тысяч просмотров. Фото: скрин с видео

В Екатеринбурге преподавательница тверка Яна Кэт станцевала в откровенном наряде на улице Вайнера. Видео, набравшее больше трех тысяч просмотров, опубликовано на странице в Instagram* девушки.

- Тетя решила вспомнить молодость. Как же мне было стремно. Вновь тестируем такой формат. Видели бы вы лица людей, которые проходили мимо или сидели на открытых беседках в барах напротив, - написала Яна Кэт.

Свой откровенный танец екатеринбурженка исполнила под песню скандальной исполнительницы из Тюменской области Instasamka (наст. имя Дарья Зотеева).

Последний раз бурную реакцию общественности вызвал ЛГБТ-скандал со школьниками из екатеринбуржского музея. Молодые люди станцевали в розовых футболках, облегающий шортах и портупеи.

*запрещенная на территории РФ платформа