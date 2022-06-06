Кадр с видеозаписи скандального танца.

Розовые футболки, облегающие черные шорты, портупея на голый торс… И во всем этом одеянии выступили не звезды гламура, а екатеринбургские школьники. Десятиклассники сплясали перед сверстниками на школьном дворе. Те их, конечно, снимали на телефоны.

Ролики попали в соцсети и тут началось… Все кому не лень обвинили школу в пропаганде ЛГБТ, а над ее директором, отличником просвещения еще времен РСФСР, заслуженным педагогом с 50-летним стажем, между прочим, и вовсе нависла угроза увольнения. «КП» попыталась понять, а есть ли тут вообще повод для увольнения директора?

ТАНЕЦ ПЧЕЛОК 2.0

Помните, какой скандал случился в 2015-м, когда в Оренбурге школьницы исполнили танец «Пчелки и Винни-Пух»? Девочки-подростки, которым о замужестве думать рано, крутили попой на сцене так, что никто сначала и не понял, тут состав преступления по статье «Развратные действия» или же модный современный танец тверк? Так или иначе, на YouTube запись в мгновение ока улетела в стратосферу по количеству просмотров, а все федеральные СМИ не одну неделю обсуждали, нормально это вообще или нет.

Фрагмент того самого танца «Пчелки и Винни-Пух», из-за которого в 2015-м все возмущались.

Нечто похожее произошло и в Екатеринбурге. Лицей № 12 образцовый, один из лучших в России. И каждый год тут проходит конкурс «Танцевальная галактика». Ребята из разных классов разбиваются на группы и готовят танцевальное выступление.

- Маленькие дети готовятся к нему под присмотром учителей. Это 5 - 7 класс. А старшие ребята сами готовятся. Мы им уже доверяем, - рассказывает Светлана Лобанская, учитель английского языка. - Всем на конкурсе хочется выделиться, чтобы получить первое место. Ну вот, выделились мальчики…

В том, как старшеклассники двигались, было что-то среднее между танцем Ким Бессинджер в фильме «Девять с половиной недель» и плясками усатых мужчин из бара «Голубая устрица» в комедии «Полицейская академия». Публика смеялась и аплодировала. А девушки одобрительно закричали, когда парни скинули с себя футболки, обнажив торсы.

- Это был сюрприз, который они показали непосредственно перед публикой, - говорит учитель английского языка. - Никто из зрителей не высказывался отрицательно о танце молодых людей. Его восприняли как пародию на музыкальные клипы.

Кадр с видеозаписи скандального танца.

СОЛОВЬЕВ ПРОТИВ

На голубом глазу школа выложила ролик с танцем на свою официальную страницу «ВКонтакте». Оттуда видео в мгновение ока разлетелось по социальным сетям, и через несколько часов уже телеведущий Владимир Соловьев, который всегда пристально следит за Екатеринбургом, обвиняя город в чрезмерном либерализме, говорил о нем на многомиллионную аудиторию.

- Посмотрите на этот лицей № 12 в Екатеринбурге. Последний звонок в стиле «Ельцин-центр», - сказал Соловьев в эфире канала «Соловьев LIVE». - Конечно, может быть это такая шутка. Но что-то такое. М-да… Это же, наверное, тоже воздух свободы по «Ельцин центровски». Но уж точно не воздух свободы по-уральски.

В «Ельцин-центр» комментировать историю не стали, ведь к постановке они не имеют никакого отношения. Зато высказалась, например, телеведущая Тина Канделаки.

- Уроки толерантности. Уроки танцев. Может, достаточно было обычных уроков? - написала в своем «Телеграмм-канале» Канделаки.

Социальные сети к тому моменту уже бурлили от негодования. Кто-то говорил, что в школе пропагандируют ЛГБТ, кто-то, напротив, настаивал, что это просто танец. А в кабинете директора лицея Любви Кулевой тем временем телефон разрывался от звонков.

- Это фейк! Никакой это не Последний звонок, - заявила «КП» Любовь Кулева, директор лицея №12. - Видео действительно снято у нас. Но это был не Последний звонок, а «Танцевальная галактика». Это ежегодное мероприятие, которое проходит у нас. Сам танец был пародией. Никакой пропаганды геев там не было.

Родители школьников выступили в защиту директора Лицея №12. Фото: Олег ГАЛИМОВ

ДУРАЦКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ШУТКА

Но резонанс было уже не остановить, и посреди дня региональный министр образования сказал, что директора теперь необходимо уволить.

- Совершенно очевидно, что организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить, - заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. - В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить.

Возмутились и в местном родительском комитете, отметив, что такие танцы больше подходят для ночных клубов.

- Мы, мягко говоря, были шокированы и возмущены, - заявила председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. - Для таких танцев ни детский сад, ни школа не подходят. Тут недоработка директора и замдиректора. Они не учли, что будет неуместно на детском празднике.

В мэрии Екатеринбурга тут же инициировали служебное расследование. Представители Департамента образования провели с детьми классный час по теме, учителям устроили внеплановый инструктаж, а с руководством - профилактическую беседу. И только екатеринбуржцы, чьи дети учатся в лицее № 12, резонно возмутились:

- Шутка танцевальная дурацкая, но чего же всех увольнять-то?

Тем же вечером на том самом месте, где плясали парни в розовых футболках, собралась возмущенная толпа. Человек 100. Все - родители детей. Собирали подписи в защиту директора и требовали не поддаваться хайпу. В случившемся резонансе они больше винили журналиста Владимира Соловьева.

- Нельзя прогибаться под Соловьева! - воскликнул мужчина в толпе. - Я сам учился здесь! Любовь Михайловна (Кулева) была моим классным руководителем!

- Мы знаем Любовь Михайловну! Она здесь 6 дней в неделю с 7 утра. Наверное, Юрий Биктуганов поспешил с выводами. У нас замечательная школа! - добавил глава совета отцов лицея.

- Она вырастила несколько поколений! Соловьев поступил подло! - сказала Светлана, мама одного из учеников.

И лишь один мужчина возмутился, дескать такие танцы в стенах школы недопустимы.

Кадр с видеозаписи скандального танца.

У ШКОЛЬНИКОВ ТАНЦОРОВ ТЕПЕРЬ БОЛИТ СЕРДЦЕ

И тут вдруг к конфликту подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал танец плохой шуткой и встал на защиту директрисы.

- Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить и школьников, и учителей. Но это максимум, - сказал Куйвашев. - Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву. Я не допущу, чтобы директор лицея Любовь Михайловна Кулева из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана.

- Толпа всегда будет требовать чужой крови. Держись, Екатеринбург, - вскоре подбодрила уральцев телеведущая Ксения Собчак в своем «Телеграмм-канале».

Пока сыр да бор, все как будто и забыли о самих школьниках, устроивших резонансный танец. А они, по словам учителей, сильно переживают. Да только не за себя.

- Это мои ученики. Я у них уже три года преподаю. Знаю их каждого как облупленного, - отмечает Светлана, учительница английского языка. - Они не увлекаются хореографией. Они вообще спортсмены. Все играют в волейбол. Все интеллектуалы, умные пацаны, хорошо учатся. На День Победы 9 Мая они выступали с патриотической песней! Я говорила с их родителями. Мальчишкам вообще наплевать, что с ними будет, у них сердце болит за учителей - за Любовь Михайловну (Кулеву), директора школы, за классного руководителя очень сильно… Говорят: «У нас на первом месте учителя, а что с нами будет, нам все равно».

Добавим, что в понедельник, 6 июня, мэр Алексей Орлов сообщил журналистам, что директора лицея увольнять не будут. Однако заявление об увольнении после скандала написала завуч.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Рамиля АКСЕНОВА, психотерапевт

- Вообще, это выступление больше всего напоминает гротескную пародию на выступление чирлидерш - девушек из группы поддержки. В творческом выступлении ребята показали то, что попадает в их фокус внимания, масскультуру. Конечно, это привлекло бурное внимание взрослых, в первую очередь несоответствием представлений о детях и школе. Но обратите внимание, это гротеск, это насмешка над ставшей обыденной эксплуатацией телесности в культуре, это баловство.

Может ли начавшийся резонанс навредить этим детям? Это уже зависит от того, как мы, взрослые, справимся с этой ситуацией и сопроводим детей. Адекватная реакция на смешное - посмеяться. И помнить, что взрослые - это мы. Это наша задача задавать безопасные рамки, границы и ориентиры. Травмировать их можем опять же разве что мы сами запугиванием, пристыживанием, обманом, что это катастрофично повлияет на жизнь

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