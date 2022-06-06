Завуч лицея в Екатеринбурге, где школьники исполнили ЛГБТ-танец, написала заявление на увольнение

По предварительной информации, директора лицея увольнять не будут. Фото: кадр с видеозаписи

Скандал в Лицее №12 Екатеринбурга, который на прошлой неделе стал знаменит на всю страну из-за ЛГБТ-танца старшеклассников, получил неожиданный поворот. На прошлой неделе региональный министр образование заявил о необходимости уволить директора. Тогда за нее вступились десятки родителей учеников лицея и губернатор Свердловской области.

Сегодня, 6 июня, выяснилось, что уволить могут вовсе не директора, а... завуча. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Завуч написала заявление на увольнение. И я считаю, что это правильное решение, - сказал Алексей Орлов URA.RU. - Надо даже к таким вещам относиться очень сдержанно. Директор - это заслуженный человек. Она почти 50 лет в системе образования. За это ее увольнять, считаю, тоже нельзя.

12 мая в Лицее №12 прошел ежегодный танцевальный конкурс «Танцевальная галактика». Группа старшеклассников исполнила номер в котором ряд пользователей сети Интернет увидели элементы ЛГБТ-пропаганды. Критично о танце также высказался в эфире своей передачи «Соловьев Live» телеведущий Владимир Соловьев. После этого история с танцем получила всероссийский резонанс.

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