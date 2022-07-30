Водитель уснул за рулем: в массовой аварии на ЕКАД серьезно пострадали два человека

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении четырех машин на кольцевой автодороге пострадали два человека. Авария произошла в 6:05 по местному времени. Известно, что 39-летний водитель иномарки Chevrolet Aveo ехал к Тюменскому тракту со стороны аэропорта Кольцово. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру Scania.

- От удара большегруз пересек двойную сплошную, налетел на дорожное заграждение, после чего его отбросило на стоящую в правом ряду Lada Kalina. Также четвертым участником аварии стала Toyota Camry, в нее влетели обломки от других автомобилей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель Chevrolet Aveo уснул за рулем, он же пострадал сильнее всех: его увезли в больницу с закрытой черепно-мозговом травмой, сотрясением и переломами рук и ребер, он находится в тяжелом состоянии. Такие же травмы получил и 53-летний пассажир его машины.

Движение на участке было затруднено, на месте происшествия автоинспекторы регулировали движение проезжающего мимо транспорта.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Накануне на трассе Верхняя Пышма – Невьянск 29 июля в 13:40 произошло ДТП. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, отечественная легковушка ВАЗ-21150 выехала на «встречку» для обгона и столкнулась с Mitsubishi Galant.