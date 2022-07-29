На свердловской трассе в лобовом столкновении двух легковушек пострадало шесть человек

Легковушка ВАЗ-21150 выехала на «встречку» для обгона. Фото: ГИБДД Свердловской области

На трассе Верхняя Пышма – Невьянск 29 июля в 13:40 произошло ДТП. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, отечественная легковушка ВАЗ-21150 выехала на «встречку» для обгона и столкнулась с Mitsubishi Galant.

В результате ДТП молодой человек, девушка 17 лет и водитель Mitsubishi госпитализированы с тяжелыми травмами.

- Также получили травмы водитель, девушка-пассажир отечественного автомобиля и 63-летняя женщина-пассажир иномарки, в госпитализации не нуждаются, - рассказали в Госавтоинспекции.

Полицейские выяснили, что подруги 17 и 20 лет поехали из района Щитов в Екатеринбург, чтобы погулять. Опоздав на автобус, девушки решили поехать на «попутке» с молодым человеком и его 17-летним другом.

Парень, который находился за рулем ВАЗ, за три года вождения привлекался за нарушение ПДД 65 раз, а мужчина, управлявший Mitsubishi – никогда за 40 лет водительского стажа. Оба были трезвые в момент ДТП.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и свидетели аварии.