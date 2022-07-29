На Урале будут судить отморозка, который убил девушку и ее маленького брата ради золотых сережек

По версии следствия, Олег Юровских 13 раз ударил девушку ножом, а мальчика - задушил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Асбеста рассмотрит уголовное дело об убийстве 19-летней девушки и ее 7-летнего брата. Страшное преступление было совершено 29 апреля 2001 года. Обвиняемым выступает 45-летний Олег Юровских

- По версии следствия, обвиняемый 29 апреля 2001 года, вооружившись ножом и отверткой, в дневное время в целях завладения имуществом, придя в гости к своей знакомой, убил ее, а также ее малолетнего брата, - отмечает пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

Убийца зарезал девушку, он нанес 13 ударов ножом и добивал жертву отверткой. Мальчик выбежал из комнаты и попытался спасти сестру, но был задушен. Преступник похитил золотые серьги, кольцо и цепочку на общую сумму. Его «добыча» оценивается в 14 тысяч рублей.

На счету Олега Юровских шесть судимостей. Фото: соцсети

Примечательно, что убийца был на свободе почти 20 лет, а в 2018 году был осужден за кражу продуктов. В январе 2022 года следователи СК заподозрили его в причастности к двойному убийству.

- Грамотная реализация ряда дополнительных мероприятий, в конечном счёте, привела к установлению причастного лица, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Всего на его счету 6 судимостей, его быстро раскололи на полиграфе.

- Он ошибочно думал, что кара божья его миновала. Чтобы подтвердить, что сыщики задержали не «случайного прохожего», а того, кого следует, применялся «детектор лжи», - добавил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Из-за истечения срока давности дело будет рассматривать городской, а не областной суд. Фигуранту предъявлены обвинения в убийстве и разбое.

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