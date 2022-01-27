Девушка умерла от перелома черепа, ребенка - задушили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте раскрыли двойное убийство 20-летней давности. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, по обвинению в расправе над 19-летней девушкой и ее 7-летним братом задержан местный рецидивист.

Преступление было совершено 29 апреля 2001 года в квартире на улице Ленина. Тела девушки и ребенка обнаружила мать.

- Задержанный имеет богатое криминальное прошлое. Ему 44 года, но в его «послужном» списке судимости за кражи, разбой, нанесение травм. Мотив убийства – корыстный. Все ради ювелирных украшений, которые он украл из квартиры после убийства. Девушка была убита ударом по голове, мальчика – задушили, - рассказал осведомленный источник «Комсомольской правды».

В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют поимку преступника. В данный момент уголовное дело расследуется по статье «Убийство двух и более лиц». Несмотря на то, что прошло 20 лет, вопрос о том, избежит ли наказания обвиняемый, остается открытым.

- Согласно статье 78 уголовного кодекса РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются, - рассказал «КП» адвокат Сергей Колосовский.

Напомним, что в 2018 году в Нижнем Тагиле была жестоко убита женщина и ее 7-летняя дочка. Лишь через три года убийцу вычислили по ДНК. Предполагаемый душегуб не дожил до суда и умер в СИЗО.