На его счету восемь судимостей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал до 13 марта 44-летнего жителя Асбеста Олега Юровских. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе суда. Ранее судимому за кражи и разбой уральцу грозит срок по обвинению в двойном убийстве, совершенном в 2001 году.

29 апреля в квартире на улице Ленина были обнаружены тела 19-летней девушки и ее 7-летнего брата. Девушка скончалась от черепно-мозговой травмы, а ребенок был задушен. В конце 2021 года умерла мать убитых, она не дожила до поимки предполагаемого преступника чуть больше месяца.

- Мотив убийства – корыстный. Все ради ювелирных украшений, которые он украл из квартиры после убийства, - сообщил осведомленный источник «КП»-Екатеринбург.

Расследованием убийства занимается четвертое следственное управление ГСУ СК (с дислокацией в Екатеринбурге). Именно поэтому Юровских этапировали столицу региона. Родственники рецидивиста воздерживаются от комментариев по поводу предъявленного обвинения.

Известно, что в июле 2014 года Олег Юровских был осужден за кражу кошелька у таксиста, который подвозил его вместе с друзьями. Тогда он вытащил из портмоне 11 800 рублей, а бумажник с документами выбросил. Приговором суда ему было назначено 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев.