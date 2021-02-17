Нашли по ДНК: задержан убийца матери и дочки-школьницы в Нижнем Тагиле

Убийцу матери и дочки искали почти 2,5 года. Фото: соцсети

В октябре 2018 года в одной из квартир многоэтажки на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле было совершено зверское убийство 36-летней женщины и ее 13-летней дочки. Душегуб не только расправился со своими жертвами, но и похитил из квартиры ноутбук и планшет.

Девочка училась в 7В классе в школе №61 на Вагонке. Подруг в классе, по словам учеников, у нее было мало, однако училась она на «пятерки» и «четверки». А мать незадолго до гибели осталась без работы, поэтому периодически употребляла алкоголь.

Женщина приводила домой незнакомых дочери мужчин, поэтому периодически между мамой и дочкой возникали ссоры. Так было и за два дня до трагедии, когда женщина привела домой очередного незнакомца. Его сразу вычислить не удалось.

На поиски злодея у полиции ушло почти 2,5 года из-за отсутствия зацепок. Стражи порядка обращались к тагильчанам за информацией об этом преступлении, которая помогла бы выйти на след преступника, а еще объявляли награду за информацию, которая помогла бы в его поимке.

У полиции постепенно сложился примерный портрет душегуба: это мужчина славянской внешности в возрасте 30-35 лет среднего телосложения. Недавно сыщикам удалось установить и задержать подозреваемого в жуткой расправе. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили несколько осведомленных источников.

- Вина подозреваемого подтверждается взятым у него анализом ДНК, который совпал с тем, что нашли на телах жертв. В ближайшее время ему предъявят обвинение, - рассказал один из инсайдеров.

По нашим данным, расследованием этого преступления занималась усиленная следственно-оперативная группа, в которую входили сыщики уголовного розыска областного полицейского главка, а также следователи третьего отдела по раскрытию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.

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