2018-10-22T14:52:37+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле жестоко убили мать с 13-летней дочерью

Бездыханные тела несчастных найдены в Дзержинском районе города
Павел ПИВОВАРОВ
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Маму с дочкой жестоко убили на Вагонке. Фото: соцсеть "Вконтакте"Маму с дочкой жестоко убили на Вагонке. Фото: соцсеть "Вконтакте"
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В Свердловской области произошла расправа над 36-летней женщиной и ее 13-летней дочкой. Трупы были обнаружены в квартире дома на Ленинградском проспекте. Информацию о трагедии подтвердили в администрации школы № 61, где учился погибший ребенок.

- Она была очень хорошей девочкой. Это огромное горе для всех нас. Дальше дело за следственными органами, - рассказала в беседе с корреспондентом «КП» завуч учебного заведения.

«КП» также нашла соседа погибших. По словам местного жителя, полицейские подъехали в район вечером.

В родной школе известие о гибели ученицы стало шоком. Фото: Яндекс.Карты

В родной школе известие о гибели ученицы стало шоком. Фото: Яндекс.Карты

- Живу в том же квартале, где произошло убийство. Около 21:30 мимо дома проезжала полицейская «Газель» с мигалками. Обычно в 21:00 я ложусь спать, тут встал посмотреть в окно только из-за того, что увидел в комнате освещение проблесковых маячков синего цвета. Любопытство взяло верх, вот и выглянул в окно. Увидев машину, подумал, что опять напились жильцы общаги по адресу Чайковского 131а, не обратив на случившееся никакого внимания, лёг спать дальше, - отметил Сергей Гордиенко.

Между тем, в следственных органах «КП» не подтвердили, но и не опровергли данную информацию, пообещав прокомментировать ситуацию позднее. Наша редакция будет следить за развитием ситуации.

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