Свердловская полиция объявила вознаграждение за помощь в раскрытии убийства жительницы Нижнего Тагила и ее 15-летней дочки. Как рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых, расправа произошла в октябре 2018 года, душегуб до сих пор не пойман.- Тяжкое преступление было совершено в одной из квартир на Ленинградском проспекте. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что из жилища пропали планшет Samsung SM-T210 с серийным номером RF2DAOLNCTX в корпусе белого цвета с надписью Hello Kitty, а также ноутбук Lenovo с серийным номером G580 WBO7066248 в корпусе черного цвета, - сообщил полковник Валерий Горелых.Всем, кто может сообщить следствию новую информацию об убийстве или уликах, гарантируется анонимность.Контактные телефоны: дежурная часть ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61 или ОВД Нижнего Тагила (3435) 97-60-02.Напомним, что за помощь в поимке убийцы гарантирован миллион рублей. К преступлению может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, среднего телосложения, лицо вытянутое, овальное, рост около 170 сантиметров. Он был одет в темную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца.