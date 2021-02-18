Сидит за угон и ношение оружия: что известно о душегубе, убившем мать и ее 12-летнюю дочь в Нижнем Тагиле

За информацию, которая бы помогла следствию найти убийцу мамы и дочки, силовики объявляли награду в один миллион рублей. Фото: соцсети

Накануне стало известно о том, что силовики смогли установить личность мужчины, который в октябре 2018 года устроил жестокую расправу над мамой и дочкой в Нижнем Тагиле.

36-летнюю Ольгу убийца зарезал, а ее дочь задушил. Как позже выяснит следствие, перед этим он изнасиловал девочку.

Пресс-службы силовых ведомств не комментируют поимку подозреваемого в жутком преступлении, но «КП-Екатеринбург» стала известна личность предполагаемого убийцы. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, подозреваемого зовут Алексей Жданов. Ему 35 лет и за плечами он имеет множество судимостей.

- В первый раз он был судим в 2003 году за насильственные действия сексуального характера. В 2006 году его осудили за разбой, а в 2012-м за кражу, - уточнил наш собеседник.

Он уточнил, что сейчас Алексей Жданов также отбывает срок. В 2019 году его приговорили к шести годам колонии за угоны машин и ношение оружия.

Как мы писали до этого, подозреваемого установили при помощи анализа ДНК. В прошлом он был знаком с Ольгой. Мужчина убил женщину в ходе пьяной ссоры. Алексей Жданов уже признался в двойном убийстве.

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