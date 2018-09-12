2018-09-12T12:48:38+03:00
Происшествия

В Каменск-Уральском убили 10-летнюю девочку

Полицейские и следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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Около одного из домов на улице Алюминиевой в Каменск-Уральском сегодня особенно многолюдно: возле подъезда переговариваются молодые мамы, пенсионерки и случайные прохожие. Здесь, в самом обычном многоквартирном доме, сегодня утром нашли тело 10-летней девочки.

Школьницу Юлю Мотину (фамилия изменена. - Прим.ред) убили в собственной квартире. Полицейские, примчавшиеся на место, быстро оценили ситуацию и поняли: на теле ребенка есть признаки насильственной смерти.

Девочка жила в квартире вместе с мамой и отчимом - по одной из версий, именно он является главным подозреваемым. Очевидцы предполагают, что сожитель Юлиной мамы расправился с падчерицей, пока женщины не было дома. Параллельно с этим, сообщается, что из дома пропали ценные вещи. Однако, полиция это пока не подтверждает.

- На место происшествия направлена усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей городского отдела и областного управления Следственного комитета, наиболее опытных работников отдела криминалистики регионального СКР, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Тело ребенка нашли в квартире. Фото: соцсеть "ОДноклассники"

Тело ребенка нашли в квартире. Фото: соцсеть "ОДноклассники"

Сейчас идет осмотр места происшествия и допрос свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетней". Душегубу грозит пожизненное заключение.

Не исключено, что к делу причастен и посторонний человек. Пользователи социальных сетей шокированы страшным преступлением и требуют наказать виновного.

- Как земля носит таких уродов?

- У меня дочь такого же возраста, я бы перегрызла преступнику глотку и плевать на последствия!

- Люди, когда мы успели превратиться в животных?!

Сейчас сотрудники полиции осматривают место происшествия и пытаются вычислить преступника.

- Сыщики уголовного розыска ОВД Каменск-Уральского с коллегами из «убойного отдела» областного полицейского главка устанавливают личность злоумышленника, - отметил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Работа находится на контроле лично у начальника ГУ МВД области Михаила Бородина.

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