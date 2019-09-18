«Его надо расстрелять!»: душегуб, который убил и изнасиловал 9-летнюю девочку явился на приговор в маске

В Свердловском областном суде в среду, 18 сентября, вынесли приговор Николаю Агееву, обвиняемому в совершении двух убийств, в том числе 9-летней девочки, двух покушениях на убийство, изнасиловании ребенка и пяти разбоях.

По данным следствия, преступления совершены с августа по сентябрь 2018 года в Екатеринбурге, Челябинске и Каменске-Уральском.

- В ряде случаев злоумышленник в качестве оружия использовал молоток и разводной ключ, которыми причинял потерпевшим телесные повреждения. После этого обвиняемый похищал у них ценное имущество и деньги, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в сентябре прошлого года Агеев приехал в Каменск-Уральский. Там он познакомился с 36-летним мужчиной, который позвал его к себе в квартиру на улице Алюминиевой.

- Воспользовавшись гостеприимством ничего не подозревающего мужчины, подсудимый стал распивать с ним спиртное, а потом нанёс ему удары разводным ключом по голове. Полагая, что потерпевший скончался, злоумышленник решил изнасиловать 9-летнюю дочь сожительницы потерпевшего, - рассказали в СКР обстоятельства преступления, где погиб ребенок.

На суде Агеев прятал лицо от журналистов. Фото: Евгений Стоянов

Надругавшись над девочкой, Агеев решил убить ее, чтобы скрыть свой гнусный поступок. Убийца задушил девочку в ванной. После этого Агеев сбежал в Челябинск.

По данным психиатрической экспертизы, в момент преступления Николай Агеев был вменяем. На суде Агеев прятал лицо под маской, но это не спасло его от самого сурового наказания.

Убийцу признали виновным в предъявленных обвинениях и назначили пожизненный срок в колонии особого режима.

- Этого козла надо стрелять! - сказал один из родственников жертвы Николая Агеева и поаплодировал после слов судьи о назначенном приговоре. - За гениталии таких нужно вешать. А в маске он потому что боится...