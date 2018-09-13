Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском сбежал в Челябинск

СЕГОДНЯ 13:32 2018-09-13T13:34:56+03:00

Всех кто знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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Главный подозреваемый в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском сбежал в Челябинскую область. Ориентировку на 44-летнего Николая Агеева опубликовал полицейский главк Южного Урала. По информации силовиков, предполагаемый убийца успел ограбить несколько торгов торговых павильонов на общую сумму в 50 тысяч рублей.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье Разбой, - сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. - Максимальная санкция по данным частям статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 и 15 лет.

По неподтвержденной пока информации, Агеев был собутыльником отчима девочки. В ходе пьяного застолья, Агеев ударил отчима бутылкой по голове, а затем ограбил квартиру и задушил школьницу.

Приметы Николая Агеева: рост 180 см, среднее телосложение, темно-русые волосы

Одет в черные брюки и темно-синий пуховик.

Всех кто располагает информацией о возможном месте нахождении разыскиваемого, либо узнал его необходимо просят сообщить телефонам (908)085-48-48, (908)0591583, (999)3710240, (999)371-02-37, 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.