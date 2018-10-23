2018-10-23T10:38:36+03:00
Происшествия

«Перед убийством она два месяца не жила дома»: родственники и знакомые рассказали об убитой 12-летней тагильчанке

Жить вне дома девочку заставило тяжелое финансовое положение ее матери
Павел ПИВОВАРОВ
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Маму с дочкой жестоко убили на Вагонке. Фото: соцсеть "Вконтакте"Маму с дочкой жестоко убили на Вагонке. Фото: соцсеть "Вконтакте"
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Накануне жителей Нижнего Тагила шокировала новость о жестком двойном убийстве. Ученица 7 В класса местной школы № 61 Лиза Каримова (имя и фамилия изменены - Ред) была найдена мертвой вместе со своей мамой. «КП» нашла родственников и друзей погибших, которые рассказали подробности трагедии.

Этой осенью Лизе должно было исполниться 13 лет. У девочки было не много подруг, однако в последние дни жизни школьница рассорилась со всеми. А незадолго до трагедии девочка разругалась и собственной матерью.

- Мой племянник учился в одной параллели с Лизой, - рассказывает знакомая семьи. – Лизиной маме было всего 36 лет. С работой у нее не ладилось. И она, видимо запила. Начала водить домой мужчин. Лизе это не нравилось.

- Она жила у тети с дядей, когда мать уходила в запои. Но из дома она ни разу не уходила. Была хорошей, доброй, отзывчивой девчонкой, - добавляет брат девочки Егор. –

В школе получала только «четверки» и «пятерки».

В родной школе известие о гибели ученицы стало шоком. Фото: Яндекс.Карты

В родной школе известие о гибели ученицы стало шоком. Фото: Яндекс.Карты

По словам родственников именно случайные знакомства по пьянке и стали причиной трагедии.

- За два дня до убийства мама Лизы познакомилась с мужчиной – его сейчас и обвиняют в тяжком преступлении. Видимо они загуляли, и у мужика крышу сорвало, - уверена знакомая семьи. – А ведь в тот день Лиза и ее мама должны были прийти к бабушке на день рождения. Бабушка их не дождалась и пошла к ним. А там такое…

В сети уже появилась информация о том, что следователи задержали предполагаемого убийцу. Однако силовики до сих пор воздерживаются от комментариев.

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