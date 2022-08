Little Big отменили концерт в Екатеринбурге

Музыкантов внесли в «черный список» и запретили выступать в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Питерская рэйв-группа Little Big отменила большой концертный тур по России, запланированный на 2022 год. Об этом музыканты сообщили на официальной страницу «ВКонтакте».

- Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас! Ваши Little Big, - написали исполнители.

Они также сообщили, что все купленные билеты можно будет вернуть.

В Екатеринбурге выступление должно было состояться в МТС Live Холл 21 октября 2022 года. В начале июля организаторы сообщили о его переносе, а теперь в «Екатеринбург-Экспо» подтвердили отмену.

- Концерт действительно отменили, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе.

Напоминаем, после спецоперации солисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская переехали в Лос-Анджелес. А 24 июня 2022 года выпустили клип на песню Generation Cancellation. После его выхода музыкантам запретили выступать в России.

- Нас сразу внесли во все черные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придется отменить, - рассказали музыканты Little Big в интервью BBC.

Также многие звезды российского шоу-бизнеса раскритиковали группу и их работу и даже потребовали лишить музыкантов российского гражданства. Призвал к этому и известный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин. Против коллектива также высказалась и светская львица Мария Погребняк.

