После выхода клипа «Generation Cancellation» многие звезды потребовали лишить музыкантов российского гражданства Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге отменили большой концерт группы Little Big. Выступление должно было состояться в МТС Live Холл в Экспо 21 октября 2022 года. Но накануне солисты коллектива Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали, что сразу после выхода клипа на песню Generation Cancellation им запретили выступать в России.

- Нас сразу внесли во все черные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придется отменить, - рассказали музыканты Little Big в интервью BBC.

Илья Прусикин и Софья Таюрская переехали в Лос-Анджелес Фото: Иван МАКЕЕВ

Отмену концерта Little Big в уральской столице «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе «Екатеринбург-Экспо».

- Концерт был действительно отменен. Планируется перенос, но точная дата пока неизвестна, - сообщили в пресс-службе.

Клип Little Big на песню Generation Cancellation вышел 24 июня 2022 года. В нем музыканты без явных отсылок критикуют специальную военную операцию и российскую власть. Сами музыканты переехали жить в Лос-Анджелес.

Илья Прусикин и Софья Таюрская переехали в Лос-Анджелес Фото: Борис КУДРЯВОВ

После выхода клипа многие звезды российского шоу-бизнеса раскритиковали группу и их работу и потребовали лишить музыкантов российского гражданства. Призвал к этому и известный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин. Против коллектива также высказалась и светская львица Мария Погребняк.

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