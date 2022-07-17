Из-за июльской жары в Екатеринбурге произошло почти 800 пожаров

Чаще всего пожарным приходится выезжать на тушения огня в лесополосе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Екатеринбурге из-за жаркой погоды зарегистрировано больше 790 пожаров. Из-за этого спасатели присвоили уральской столице четвертый класс пожарной опасности, сообщает администрация города.

- Администрация города и МЧС в связи с установившейся аномальной жарой в регионе напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Зарегистрировано более 790 пожаров, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

По официальным данным, чаще всего в столице Среднего Урала по вине жителей горят леса. Разжигают огонь на природе садоводы и отдыхающие горожане. Ранее в Екатеринбурге и Свердловской области был отменен противопожарный режим.

Отметим, что на этой неделе в Екатеринбурге было несколько кратковременных дождей, а также одна небольшая гроза. В ближайшие дни в городе будет тепло и переменная облачность.

Ливни пройдут в Екатеринбурге, по данным синоптиков, только во вторник, 19 июля. При этом теплая погода на отметке в +25 градусов в уральской столице сохранится.

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