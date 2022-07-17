Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург вернутся ливни

Ливни ожидаются в Екатеринбурге 19 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды в Екатеринбурге на 17, 18 и 19 июля 2022 года – в заметке «КП-Екатеринбург». Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург вернутся дожди.

17 июля, в воскресенье, в уральской столице облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем столбики термометров достигнут максимальной отметки в +27 градусов, к вечеру станет немного прохладнее, всего +22 градусов, а к ночи до +16 градусов.

На протяжении суток ожидается северо-западный вечер, скорость которого составит от 1,8 до 4,2 метра в секунду.

18 июля, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается теплая малооблачная погода без осадков. Утром будет +18, днем до +25, к вечеру от +18 до +25. Ночью температура воздуха составит всего +15 градусов. Ветер северный до 2 метров в секунду.

19 июля, во вторник, в столице Среднего Урала в первой половине наконец-то пройдут кратковременные дожди. С обеда в Екатеринбурге пойдут сильные ливни.

Днем ожидается до +27 градусов, к вечеру столбики термометров опустятся до +20 градусов. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.